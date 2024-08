Épidémie de mpox : la France hausse à son tour son niveau d’alerte

Après un premier cas détecté jeudi 15 août, hors de l’Afrique, en Suède, le gouvernement français a décidé de placer le système de santé français en vigilance maximale.

24 heures après que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré l’épidémie de mpox urgence de santé publique internationale, la France hausse à son tour son niveau d’alerte. Gabriel Attal a déclaré que face à l’apparition d’un nouveau variant et à une circulation du virus en Afrique, l’OMS et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont rehaussé le niveau d’alerte. Ainsi, le système de santé français a également élevé son niveau d'alerte en état de vigilance maximale.

Un variant plus contagieux et plus virulent

Les symptômes sont toujours les mêmes : de la fièvre, des douleurs articulaires, apparitions de lésions cutanées qui évoluent ensuite vers des pustules. La variole du singe a déjà fait 548 morts en République démocratique du Congo. Jeudi 15 août, un premier cas a été décelé hors du continent en Suède, et un second, vendredi 16 août, au Pakistan. Heureusement, un vaccin existe. Le gouvernement a indiqué que la France allait faire don de vaccins aux pays les plus touchés.