Santé : les conseils pour bien dormir

Comment mieux dormir ? Pour répondre à la question, le docteur Damien Mascret est présent sur le plateau de France 3, vendredi 18 novembre.

Est-ce une bonne idée de dormir avec une couette plus épaisse ? "C’est une bonne idée si elle pèse plus lourd, parce que tout passe par la peau", déclare le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau de France 3 vendredi 18 novembre. "Il y a trois types de récepteurs sur la peau : les récepteurs de la douleur, si on a mal, on dort mal. Il y a les récepteurs à la température. Ils éveillent votre cerveau s’il fait trop chaud ou trop froid, mais par contre ils vous endorment quand vous êtes dans une température confortable", indique le médecin.

Le taux de mélatonine lié au poids de la couverture



Il existe enfin les récepteurs de pression. "Quand ils sont stimulés, ça apaise votre système nerveux, vous vous endormez plus facilement, mais ce n’est pas le seul mécanisme", explique Damien Mascret. Il faut aussi prendre en compte l’hormone du sommeil, la mélatonine, qui s’obtient dans l’obscurité. "On s’est aperçu aussi que quand on dormait avec une couverture lourde, le taux de mélatonine montait plus haut, plus vite, et donc on s’endormait plus facilement", ajoute Damien Mascret.

