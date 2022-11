Environnement : le covoiturage s’implante en Guadeloupe

Pour limiter l’impact des usagers sur l’environnement, le covoiturage commence à s’implanter en Guadeloupe où une nouvelle plateforme a vu le jour.

Plusieurs habitants de la Guadeloupe commencent à se tourner vers le covoiturage afin de limiter l’impact environnemental, mais également pour rendre service à d’autres usagers. "Il y a beaucoup de jeunes qui n’ont pas encore de voiture ou pas encore le permis, du coup, c'est sympa de pouvoir les prendre en stop", explique Ady Brumier, utilisatrice d’une plateforme de covoiturage. Cette conductrice va gagner 20 centimes par kilomètre parcouru avec son passager.



Un aspect convivial



Le passager d’Ady s’appelle Swayne Dunkan et c’est un adepte du covoiturage qu’il pratiquait déjà lorsqu’il vivait en région parisienne. Le jeune homme reconnaît pourtant une différence notable en Guadeloupe. "Ici, il y a plus de convivialité", confie-t-il. Sur l’île, le covoiturage est encore très peu utilisé. Claude Quénette, directeur d’une plateforme de covoiturage, veut changer les mentalités. "Ça nous tient à cœur de réduire la pollution à la fois sonore et environnementale", indique-t-il.