Canicule : vous n'arrivez pas à dormir à cause de la chaleur ? On vous aide

On a testé ces quelques trucs pour parvenir à dormir malgré les fortes chaleurs qui persistent tard dans la nuit.

Presque partout en France, le mercure ne redescend pas. Même la nuit, le thermomètre peut parfois afficher 25°C, voire 30°C, dans certaines régions. Si bien qu'il est compliqué de trouver son quota de sommeil dans cet été caniculaire. Car pour plonger dans un sommeil profond et y rester suffisamment pour être reposé, la température du corps a besoin de baisser à 36°C. Mais les fortes chaleurs perturbent notre thermostat interne et donc notre sommeil. Voici quelques conseils pour dormir sereinement malgré la chaleur.

Baisser la température de votre logement

C'est ce qu'il y a de plus compliqué quand les températures oscillent autour de 35°C le jour et ne descendent pas sous la barre des 25°C la nuit. Mais c'est possible.

• Fermez volets, fenêtres et rideaux aux heures chaudes. Il ne suffit pas de garder les volets fermés. Ils empêchent, certes, le soleil de s'inviter chez vous, mais qu'ils soient en bois, en plastique ou en métal, ils peuvent eux-mêmes chauffer et maintenir une température élevée dans votre logement. N'ouvrez vos rideaux et fenêtres qu'aux heures les plus fraîches. En cet été caniculaire, visez entre 22 heures et 9 heures du matin.

• Provoquez les courants d'air. Toutes les fenêtres de votre appartement sont sur la même façade, orientée plein sud ? Ouvrez la porte et pourquoi pas les fenêtres de la cage d'escalier, le soir (pas toute la nuit, bien entendu). L'idée est de laisser l'air circuler. Dans une maison, c'est toujours plus facile, les ouvertures sont plus nombreuses, préférez celle du rez-de-chaussée, où il fait toujours plus frais que dans les étages.

• Créez un peu d'humidité. La chaleur humide est toujours plus respirable que la chaleur sèche. Faites séchez du linge, l'évaporation rafraîchira l'air. Si par chance, une petite brise souffle dehors, accrochez un drap humide devant une fenêtre, ou humidifiez carrément les rideaux. Vous lirez parfois que poser une bouteille d'eau glacée devant un ventilateur peut aussi fonctionner... Mais il faut en fait beaucoup de glace et un ventilateur assez puissant pour que ce soit vraiment efficace. Dans une chambre de bébé, un grand récipient plein d'eau peut suffire à humidifiez l'air pour permettre une meilleure respiration.

• Débranchez chargeur, ordinateur, télévision, console… Les appareils électriques chauffent. S'il n'est pas du tout recommandé de débrancher le réfrigérateur et le congélateur, en revanche, mieux vaut penser à éteindre totalement, voire débrancher, les ordinateurs, tablettes, télévisions, consoles de jeux. N'oubliez pas ce chargeur de téléphone que vous laissez branché en permanence à côté de votre lit, même quand votre portable n'y est pas connecté. Vous réaliserez au passage quelques menues économies.

Refroidir votre lit

La température idéale pour dormir se situe autour de 18 ou 19°C, selon les personnes. Quand il fait près de 30°C dans la chambre à l'heure du coucher, le sommeil se fait attendre. Voici quelques conseils pour malgré tout s'allonger dans un lit frais.

• Glissez des poches de froid sous les draps. En hiver, on pense facilement à utiliser une bouillotte pour réchauffer le lit avant de s'y glisser. En cas de canicule, poches de froid, pains de glace, chaussettes remplies de grains de riz crus passées au congélateur... Tout ce qui peut rester froid pendant une petite heure est le bienvenu pour refroidir votre lit. Cachée sous l'oreiller, la glace vous permettra de garder la tête froide. Si vous ne trouvez pas cela trop désagréable, vous pouvez même dormir sur une serviette passée sous l'eau froide et bien essorée.

• Mettez votre oreiller au réfrigérateur. Ce n'est pas un endroit habituel pour ranger les draps, mais laissez votre oreiller, ou même juste la taie, au réfrigérateur ou même au congélateur peut vous permettre de vous coucher dans un lit frais, qui facilitera l'endormissement. C'est valable aussi pour les autres draps : humidifiez-les légèrement, passez-les au congélateur et refaites votre lit.

Rafraîchir votre corps

De l'eau, de l'eau, de l'eau. En été, il faut boire encore plus d'eau que le reste de l'année, y compris la nuit. Garder une bouteille d'eau fraîche à côté de son lit et boire régulièrement, si jamais vous vous réveillez dans la nuit, permet de rester hydraté et de mieux supporter les fortes températures.

• Ne faites pas de sport tard le soir. Il est tentant d'attendre que le soleil soit caché, voire couché, pour aller faire un footing ou une séance de sport. Mais il faudra laisser le temps à votre corps de refroidir, soit au moins deux heures, voire trois. A vrai dire, mieux vaut aller courir le matin, quand l'air est plus frais.

• Mangez léger, évitez l'alcool. Fruits et légumes, véritables réserves d'eau, sont recommandés en période de forte chaleur. La France ne manque pas de produits locaux parfaits pour ces températures : melon, pêches, courgettes, tomates… Mangez donc léger, surtout le soir. Faut-il consommer des plats épicés comme le font les habitants de nombreux pays chauds ? Cela peut aider à transpirer (du visage surtout) et donc à se rafraîchir, un peu. Mais encore faut-il aimer cela et le supporter. Une chose est sûre, l'alcool est fortement déconseillé en cas de canicule : pas parce qu'il réchauffe le corps, mais parce qu'il déshydrate et a un effet diurétique.

• Prenez une douche fraîche, mais pas froide. Avant de vous coucher, passez sous la douche. Quelques minutes sous l'eau tiède ou fraîche suffisent. Si vous prenez une douche trop froide, votre corps va devoir fournir un effort pour retrouver sa température normale et vous aurez à nouveau trop chaud très vite. Vous pouvez même vous coucher sans vous sécher totalement.

• Refroidissez chevilles, coudes, poignets et nuque. Au minimum, passez de l'eau très fraîche sur votre nuque, vos poignets, vos chevilles et vos pieds. Sans oublier les coudes ! Plongez-les quelques minutes dans l'eau froide pour vous rafraîchir efficacement avant de vous coucher. A ces endroits du corps très irrigués, les veines affleurent sous la peau. Ce sont donc des zones stratégiques à rafraîchir. Il est même possible de s'endormir avec une poche de froid sur les pieds ou sous la nuque. Cela ne durera pas toute la nuit, mais au moins le temps de vous blottir dans les bras de Morphée.

• Une fois au lit, mettez de la distance avec votre partenaire. Si vous dormez en couple, ou à plusieurs dans une pièce, éloignez-vous ! Il ne s'agit pas de faire absolument chambre à part, mais de ne pas laisser le corps d'une autre personne ajouter de la chaleur au vôtre. Quant à savoir s'il faut absolument dormir nu pour dormir tranquille, rien n'est tranché. Si vous dormez avec un ventilateur ou un climatiseur, gardez un T-shirt en coton afin de ne pas trop vous refroidir. De même pour les bébés, qui dorment toujours mieux avec un body à manches courtes qu'entièrement nus ou vêtus d'une couche.