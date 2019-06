INFOGRAPHIE. Les effets de la canicule sur votre corps

Maux de tête, troubles digestifs, douleurs musculaires… Les fortes chaleurs peuvent entraîner bon nombre de conséquences néfastes pour l'organisme.

Nouvel épisode de canicule en France. Depuis le lundi 24 juin, les températures sont très élevées, et le seuil de 45 °C a même été dépassé pour la première fois en France vendredi, avec 45,1 °C mesuré à Villevieille, dans le Gard, un des quatre départements en vigilance canicule rouge.

Or les fortes chaleurs ne sont pas sans conséquence sur votre organisme. Déshydratation, migraines, maux de ventre, problèmes digestifs, douleurs musculaires, troubles respiratoires… Les risques liés à la canicule sont nombreux, souligne l'Institut national de protection et d'éducation pour la santé (Inpes).

Pour éviter petits bobos et maux plus sérieux, l'Inpes émet par conséquent une série de recommandations, en particulier pour les personnes les plus fragiles : boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, éviter les efforts physiques, privilégier les endroits frais et ventilés… Des conseils répétés à chaque vague de chaleur depuis 2003. Cette année-là, la canicule, mal anticipée, avait fait 15 000 morts, selon l'Inserm (lien PDF).