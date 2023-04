Santé : le quotidien de Jean-Pierre Descombes, touché par Parkinson

Vivre avec la maladie de Parkinson, c’est le quotidien de 200 000 Français. Portrait d’une ancienne figure de France 3, Jean-Pierre Descombes, qui a accepté de témoigner.

Trublion des "Jeux de 20h" dans les années 70 et 80, Jean-Pierre Descombes rit aujourd’hui de ses facéties du passé. Il continue d’organiser des jeux chez lui, malgré la maladie. "Parfois je fais des petites soirées, et parfois je suis invité dans un comité des fêtes. Mais c’est surtout un passe-temps pour oublier un peu Parkinson", confie-t-il. Il s’adonne également à son autre passion, la nature. Mais avec précaution, car il perd l’équilibre.

La maladie gagne du terrain

"C’est une vie qui est très différente d’une personne à une autre. Certains ont des tremblements, je ne tremble pas. Certains, dont moi, on a des problèmes de marche, d’équilibrée. Et important, pour moi ce qui est plus grave, c’est que je bouge la tête", explique-t-il. Résolument actif, il s’oblige avec entrain aux travaux qui nécessitent de l’attention. En dix ans, la maladie a gagné du terrain. Il prend ses médicaments chaque jour à heure fixe. Sa famille l’entoure avec affection. Si écrire est devenu difficile, Jean-Pierre Descombes continue de jouer avec les mots.