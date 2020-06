VIDEO. Plan vélo : "On doit être à plus de 200 000 vélos réparés depuis un mois et demi", se félicite Élisabeth Borne

"On doit être à plus de 200 000 vélos réparés depuis un mois et demi", a annoncé Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, vendredi 19 juin sur franceinfo, confirmant ainsi le "succès incroyable" du coup de pouce mis en place par le gouvernement lors du déconfinement, un forfait de 50 euros pour faire réparer sa bicyclette.

"Au départ, on était partis de l'idée d'accompagner 300 000 réparations. Mais ça marche tellement bien que j'ai triplé le plan et qu'on vise un million de vélos réparés d'ici la fin de l'année", a-t-elle précisé.

Le dispositif est valable jusqu'à la fin de l'année. Élisabeth Borne à franceinfo

"Je trouve que c'est un dispositif formidable, le vélo est un mode de déplacement qui est, en tout temps, une bonne réponse parce que c'est écologique, parce que ça ne coûte pas cher, parce que c'est bon pour la santé. Et moi, je suis vraiment très heureuse de voir que les Français se sont emparés de ce dispositif", a ajouté Élisabeth Borne.

La ministre s'est par ailleurs dite "favorable" au "maintien" des pistes cyclables temporaires mises en places par certaines communes afin de favoriser les déplacements à vélo. "L'État accompagne toutes les collectivités" qui souhaitent les maintenir, a-t-elle assuré.