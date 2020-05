Le billet sciences. Un coup de pouce de l'État pour le vélo pour se déconfiner en pédalant

Cette semaine, Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé la mise en place d’un plan de 20 millions d’euros pour faciliter la pratique du vélo, car il a, notamment dans cette période, de nombreux avantages.

À vélo, je ne risque pas de contaminer les autres, mais en plus, ça fait deux mois que je n’ai pas eu d’activité physique, donc, c’est bien pour ma santé et pour mon immunité. Mieux que ça, je libère des places dans les transports en commun et en plus, je ne prends pas ma voiture, vu que le retour de la voiture, ce serait le retour de la pollution, et on sait que la pollution atmosphérique fait partie des facteurs aggravants pour celles et ceux qui sont atteints du Covid.