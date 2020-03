VIDEO. En 2001, une épidémie planait déjà sur les élections municipales

L'annulation de très nombreux évènements sportifs et culturels à cause du coronavirus laisse planer le doute sur la bonne tenue des élections municipales des 15 et 22 mars, alimentant au passage des rumeurs tenaces sur un report du scrutin.

En 2001, la crainte d'une épidémie de fièvre aphteuse en France avait forcé certains bureaux de vote à installer des dispositifs sanitaires. Au menu, passage obligatoire par un pédiluve pour tous les électeurs et assesseurs, ainsi que des rotoluves déployés aux abords des bourgs pour désinfecter les pneus des véhicules.

Des "aménagements" sont à l'étude

Le gouvernement l'assure, les élections municipales de cette année auront lieu comme prévu. En outre, l'Association des maires de France s'est vivement opposée à l'idée d'un report du scrutin dans les communes touchées par le Covid-19. Plusieurs mairies ont indiqué qu'elles mettraient en place des "aménagements", en distribuant notamment des masques et des gels hydroalcooliques aux assesseurs.