DIRECT. Coronavirus : le Parlement européen annule sa prochaine plénière à Strasbourg, en raison de risques "nettement plus élevés" qu'à Bruxelles

: Beaucoup de Coronavirus, un peu de primaire démocrate américaine... Les points sur l'actu se suivent et se ressemblent en ce moment :



• Le bilan français monte encore - et c'est la marche normal d'une épidémie. Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a annoncé hier 138 nouveaux cas avérés, portant le nombre total de personnes contaminées depuis l'arrivée du virus à 423. Ce chiffre comprend les guéris, les malades, les hospitalisations et les morts (7, au total).



Premiers cas à Paris. Un député du Haut-Rhin a été hospitalisé en réanimation et a été testé positif au coronavirus.Un autre salarié de l'Assemblée nationale est également affecté, et un autre cas est "suspect". A à la RATP, deux cas ont été déclaré.





• La sénatrice Elizabeth Warren a annoncé hier qu'elle quittait la course à la Maison blanche, après les défaites qui se sont enchaînées pour elle aux primaires démocrates. Elle laisse ainsi place au duel entre Bernie Sanders et Joe Biden, même si, pour l'instant, elle a indiqué ne pas se sentir prête à indiquer à qui elle apporterait son soutien.