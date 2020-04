VIDEO. Coronavirus : un patient de 93 ans salué par une haie d'honneur après sa guérison en Espagne

Une haie d'honneur à la sortie de sa chambre. C'est ainsi qu'a été accueilli ce patient de l'hôpital Fundació Sant, à Lleida (Catalogne), mardi 31 mars. Infecté par le coronavirus, l'homme âgé de 93 ans avait passé plusieurs jours en soins intensifs, avant de finalement trouver le chemin de la guérison. Plusieurs soignants de l'hôpital ont applaudi le malade rétabli, dont l'identité demeure inconnue, en le félicitant à travers leurs masques de protection.

Sur son compte Twitter, l'hôpital Fundació Sant a partagé une vidéo de ce moment particulier, tout en enjoignant le grand public à rester à la maison. L'Espagne, l'un des pays du monde les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, dénombre plus de 9 000 décès pour 102 136 cas avérés, mercredi. La guérison de ce patient âgé, un signe d'espoir pour des milliers de malades à travers le pays, a largement circulé sur les réseaux sociaux espagnols. Autre signe positif, l'évolution quotidienne du nombre de cas confirmés marque un nouveau ralentissement à +8,2% contre +20% il y a une semaine. Plus de 22 000 patients ont déjà guéri de cette maladie en Espagne.