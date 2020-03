VIDEO. Confinement : "Le gouvernement ne va pas assez loin", regrette un syndicat de médecin

Il avait réclamé un "confinement total" et saisi le Conseil d'Etat pour lutter contre le coronavirus. Au lendemain des annonces d'Edouard Philippe, qui a durci certaines règles, Emmanuel Loeb, président du syndicat Jeunes médecins, a confié son dépit mardi 24 mars sur franceinfo. "Le gouvernement ne va pas assez loin, regrette-t-il. Il ne permet que de préciser certains termes du confinement et de façon pas assez drastique, notamment pour les activités à l'extérieur et les marchés."

Sur ce dernier point, le Premier ministre a annoncé la fermeture des marchés ouverts, tout en permettant aux préfets, sur avis des maires, de déroger à cette règle. "On a l'impression que comme en sécurité routière, sur la question des 80 ou 90 km/h, il fait reposer la responsabilité sur les municipalités", commente Emmanuel Loeb.

"Pour nous, la crainte est générale, à la fois du côté des soignants comme des patients. Du côté des soignants, c'est bien évidemment des drames familiaux mais aussi pour les patients. Plus il y a aura de soignants qui décéderont de cette épidémie, moins il y aura de gens pour soigner les patients", a-t-il rappelé, en insistant sur la nécessité de "préserver les soignants".