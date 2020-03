DIRECT. La France est officiellement en état d'urgence sanitaire

#METEO Dans l'ensemble, le ciel sera bleu au-dessus de l'Hexagone aujourd'hui. Le thermomètre affichera 2 à 13° C ce matin, et 8 à 19° C cet après-midi. Pour retrouver la météo corse (absente de la carte en raison d'un problème technique), c'est par ici.

La carte du matin :







La carte de l'après-midi :