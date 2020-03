DIRECT. Coronavirus : "Les conséquences financières ne sont pas la priorité", assure le président du CIO après le report des JO de Tokyo

#CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND @Artisteconfinée Le Monde a consacré un article à la situation critique des artistes (ceux qui ne sont pas concernés par le statut d'intermittent du spectacle) et effectivement, aucune mesure d'aide ne leur a été spécifiquement consacrée à ce stade alors que les canaux de distribution de leurs œuvres sont tous fermés. Ils pourront bénéficier de l'indemnité de 1 500 euros destinée aux autoentrepreneurs, conditionnée à une baisse de chiffre d’affaires de plus de 70 % entre mars 2019 et mars 2020. L'Urssaf a également annoncé un report des cotisations normalement échues le 20 mars. Mais rien ne dit que le marché de l'art redémarre à vitesse grand V après la fin du confinement.