VIDEO. Campings : une reprise timide mais beaucoup d'espoir pour la saison estivale

Un référent Covid-19 dans chaque camping, les lieux de vie désinfectés plusieurs fois par jour, un espace de 4m2 par usager dans les sanitaires, pas de sports collectifs, des distributeurs de gel hydroalcoolique à disposition...dans les 8000 campings que compte la France, on applique depuis le 2 juin un strict protocole sanitaire (qui va encore évoluer) pour accueillir les vacanciers en toute sécurité. Mais la mauvaise météo de ce début de mois, l'absence d'étrangers et les inquiétudes de certains n'ont pas fait décoller les réservations pour le mois de juin. Cette reprise en douceur va surtout permettre de préparer l'été.

Un été à inventer

A quoi ressembleront les vacances dans les campings cet été ? "Le protocole a été accepté mais il n'y a pas encore de signature définitive" explique Christian Pommier, président de la Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air d'Auvergne. "L'un des points à éclaircir concerne les animations en soirée. Car là, il y a une concentration de gens plus importante".

Les professionnels attendent le 22 juin, nouvelle étape du déconfinement pour savoir si certaines règles vont être assouplies et avoir des précisions sur les animations et la reprise éventuelle des sports collectifs. "On peut sauver les meubles, même si c'est une saison qui va être un peu dégradée par rapport aux performances habituelles", a estimé sur Franceinfo le 1er juin Nicolas Dayot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Rappelant que les campings réalisent 80% de leur chiffre d'affaires annuel en juillet/août.

Des réservations en forte hausse

Si les débuts sont plutôt calmes dans toutes les régions, les réservations sont en revanche en très forte hausse sur les mois de juillet et août. Tout le monde espère pouvoir sauver sa saison, même si les frais de fonctionnement seront plus élevés pour les gérants qui devront souvent embaucher du personnel pour assurer le nettoyage selon les normes sanitaires en vigueur.

Le camping-car, star de l'été ?

Envie de liberté, d'autonomie ? C'est le rêve de nombreux Français après deux mois de confinement. Les constructeurs de campings-cars remarquent une hausse des commandes et un fort intérêt, notamment de la part d'un public nouveau.

Les propriétaires de campings-car apprécient particulièrement leur autonomie et le fait de ne pas à avoir à partager certains espaces, comme les toilettes, avec les autres vacanciers, Une sorte de bulle sanitaire très recherchée en cette période.