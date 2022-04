Vaccination contre le Covid-19 : à qui s'adresse la deuxième dose de rappel ?

Face au rebond épidémique entamé au cours du mois de mars, avec plus de 130 000 cas de Covid-19, mercredi 6 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé l'élargissement de la deuxième dose de rappel du vaccin, jeudi 7 avril sur RTL.

#Covid19 : "Nous allons ouvrir la seconde dose de rappel pour les 60 ans et plus", annonce @olivierveran dans #RTLMatin avec Yves Calvi et @VenturaAlba pic.twitter.com/waRiOf1Qrw — RTL France (@RTLFrance) April 7, 2022

Avant toute chose, de quoi parle-t-on ? Entre "deuxième dose de rappel", "quatrième dose"... Il y a de quoi s'emmêler les pinceaux. Récapitulons : sur les plus de 53 millions de Français entièrement vaccinés au 7 avril, la plupart a reçu un premier schéma vaccinal contre le Covid-19 en deux doses (sauf pour ceux ayant reçu le vaccin Janssen en une seule dose, ou ceux qui ont contracté le Covid-19 et donc évité une des injections). Ensuite, une première dose de rappel (la "troisième dose") a été ouverte à tous les majeurs le 27 novembre. Celle dont parle aujourd'hui Olivier Véran est donc la "deuxième dose de rappel", assimilée parfois à une "quatrième dose".

Cette deuxième dose de rappel était déjà ouverte depuis quelques temps à certaines catégories : les personnes sévèrement immunodéprimés depuis le 28 janvier, et depuis le 14 mars, les plus de 80 ans qui avaient reçu leur première dose de rappel plus de trois mois auparavant. Jeudi 7 avril, elle a donc été élargie, cette fois, aux Français de plus de 60 ans qui ont été vaccinés ou infectés par le Covid-19 il y a plus de six mois.

"Une vraie bonne nouvelle" pour Gilles Pialloux

Cette nouvelle dose de rappel n'est pas obligatoire : après la fin du pass vaccinal le 14 mars, seuls "les volontaires" sont concernés, a expliqué Olivier Véran. Elle est tout de même fortement recommandée, car selon le ministre de la Santé, cette deuxième dose de rappel "réduit de 80% le risque d'hospitalisation, de réanimation et de décès" quand on a 60 ans et plus. L'élargissement de cette deuxième dose de rappel est également "une vraie bonne nouvelle" pour Gilles Pialloux. Sur le plateau de franceinfo jeudi 7 avril, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon soulignait qu'"on voit de plus en plus de gens hospitalisés qui ont trois doses de vaccin contre le Covid-19". D'où l'intérêt d'en recevoir une quatrième.