Covid-19 : la deuxième dose de rappel du vaccin est une "vraie bonne nouvelle", pour Gilles Pialoux

"On voit de plus en plus de gens hospitalisés qui ont trois doses de vaccin contre le Covid-19", relate le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon qui rappelle que certaines injections remontent déjà à près de six mois.

"C'est la vraie bonne nouvelle de la journée", salue Gilles Pialoux, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, jeudi 7 avril sur franceinfo, après l'annonce de l'ouverture de la deuxième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées de 60 ans et plus.

Pour lui, c'est une bonne chose car "on voit de plus en plus de gens hospitalisés qui ont trois doses de vaccin contre le Covid-19. Ils ont certes des comorbidités mais aussi parfois une troisième dose qui est ancienne, c'est-à-dire qui a été faite dès qu'on a pu la faire en octobre ou début novembre. C'est quelque chose qui nous préoccupe très clairement".

Laisser les gens choisir "a du sens"

L'administration de cette dose de rappel se fait sur volontariat des Français et Gilles Pialoux trouve que "ça a un sens" de laisser les gens choisir. Il estime que, "indépendamment de la campagne électorale, le climat n'est pas tout à fait à l'obligation" mais plutôt aux "messages de pédagogie".

Interrogé sur la nécessité ou non d'ouvrir cette dose de rappel aux moins de 60 ans, l'infectiologue pense que "ça va dépendre du niveau de circulation virale" et rappelle que la pression est toujours forte sur les services hospitaliers de réanimation.