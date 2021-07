Rendre la vaccination obligatoire pour les soignants "est une sérieuse possibilité" prévient Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur France Inter. "Sur la vaccination des soignants, on a toujours dit que l'obligation était sur la table. Dès les mois de janvier, février, on avait des déclarations très claires sur le sujet", rappelle-t-il.

Pour l'heure, le gouvernement "échange avec les formations politiques". "Je ne veux pas préempter les discussions qu'on a avec elles, si on les consulte c'est précisément pour tenir compte de ce qu'elles nous disent mais on constate qu'il y a un consensus qui se dessine autour de cette idée, chez les formations politiques, chez les scientifiques et chez les Français quand on regarde les études d'opinion et les sondages", poursuit Gabriel Attal.

Une question de "responsabilité"

Selon lui, si cette question se pose, c'est "parce qu'on a observé certaines situations où l'épidémie repartait dans des Ehpad parce que certains soignants n'étaient pas vaccinés". "On sait que des résidents, même s'ils sont vaccinés, parce qu'ils sont très fragiles, peuvent être contaminés ou développer une forme grave", indique Gabriel Attal. Pour lui, c'est une question de "responsabilité". "Si on va vers cette vaccination obligatoire, il faudra qu'un projet de loi soit présenté et s'il est décidé de le faire il est possible que le texte soit présenté avant la fin de la session parlementaire, avant la fin juillet", indique Gabriel Attal.

Le porte-parole du gouvernement rappelle par ailleurs que la vaccination obligatoire des soignants "n'aurait rien de très nouveau" puisqu'un certain nombre de vaccins, "sur la diphtérie, sur le tétanos, sur la poliomyélite", sont déjà obligatoires pour eux. "Ça serait leur rajouter une obligation vaccinale."