"L'épidémie regagne du terrain, lentement, progressivement", s'est inquiété lundi 5 juillet Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur France Inter. "Le variant Delta, qui est particulièrement contagieux et inquiétant, gagne du terrain très rapidement", a-t-il précisé. "Il double presque chaque semaine", selon le porte-parole du gouvernement qui chiffre à 30 % le nombre de contaminations liées à ce variant du Covid-19.

Interrogé sur une flambée des cas, en France, fin juillet, comme évoqué samedi par le ministre de la Santé, Olivier Véran, Gabriel Attal a considéré lui aussi que "c'est une possibilité" et que des mesures localisées de lutte contre la propagation du virus ne sont pas à exclure.

"Il n'y a pas de fatalité"

"On a des exemples autour de nous qui montrent que cette situation peut être les prémisses d'un redémarrage de l'épidémie", a-t-il indiqué en référence au Royaume-Uni. "Dès lors qu'on a observé au Royaume-Uni une explosion [des cas] qui s'est faite très rapidement, avec des premiers signes avant-coureurs, et dès lors qu'on peut considérer que ces signes on les voit aujourd'hui dans notre pays, c'est une possibilité, mais il n'y a pas de fatalité". Selon lui, "on a une carte maîtresse pour empêcher qu'une nouvelle vague déferle sur notre hôpital, c'est la vaccination."



"La situation est inquiétante donc il faut continuer à se faire vacciner", a répété le porte-parole du gouvernement. "La vaccination fonctionne pour limiter les formes graves, y compris avec le variant Delta, elle fonctionne pour limiter la transmission du virus, y compris avec le variant Delta, donc toute vaccination supplémentaire est une petite victoire contre le variant Delta", a-t-il estimé.