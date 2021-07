DIRECT. Covid-19 : "Il faut" que l'obligation vaccinale des soignants "soit mise en œuvre", estime Alain Fischer

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Il est tout à fait évident que tous les personnels soignants et en contact éventuel avec des malades doivent impérativement être vaccinés. Il faut en outre "judiciariser" les propos que tiennent des individus comme Florian Philippot pour dénigrer les vaccins, en condamnant leurs auteurs à plusieurs dizaines de millions d'Euros d'amende et à 5-10 ans de prison ferme.

: Avant tout de chose je suis vacciné et pour le vaccin. Mais je me pose la question des mots durs pour rendre la vaccination obligatoire chez les soignants. On les fait passer pour des personnes qui n'ont pas envie de sauver des vies et aider les autres alors qu'ils ont été en première ligne pendant la pandémie. Pourquoi une telle violence alors que de la bienveillance serait plus productif ? C'est étonnant.

: Bonjour France Info, Je lis sur votre fil d'info les témoignages des soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Je ne les vois pas aborder la problématique de transmettre le virus a d'autres, chaque fois leur raisonnement se limite à leur personne.

: Elle ne voit pas l'utilité de se faire vacciner ! Il y a vraiment des coups de pieds au c... qui se perdent.

: Dans les commentaires, vous poursuivez le débat sur la possible obligation vaccinale des soignants. L'exécutif va multiplier les consultations au cours des prochains jours sur cette question.

: Alain Fischer demande l'obligation vaccinale pour les soignants. "Le temps est arrivé, il faut que cette mesure soit mise en oeuvre", déclare sur franceinfo le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid.

: "Il y a encore des personnes vulnérables qui ne sont pas vaccinées."



"Il y a un risque de formes graves" pour les personnes non vaccinées, prévient sur franceinfo Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid.

: La reine Elizabeth II a décerné la Croix de George au service public de santé britannique, le NHS, mis à rude épreuve par la pandémie de Covid-19 et qui fête aujourd'hui ses 73 ans. Il s'agit plus haute distinction civile du Royaume-Uni.

: La possibilité d'une vaccination obligatoire des soignants divise dans les Ehpad. "Je ne fais pas confiance au gouvernement et à ces vaccins qui sont arrivés, à mon avis, très vite", confie à franceinfo Danielle. "Je ne vois pas l'utilité de me faire vacciner", estime également Aurélie.

: Il est temps de faire un tour par les kiosques. Le débat est lancé sur l'obligation vaccinale. Le Premier ministre doit recevoir à partir d'aujourd'hui les chefs de file du Parlement et les élus locaux pour évoquer la mise en place d’une obligation vaccinale pour les soignants. Le quotidien 20 Minutes se penche notamment sur ce pari risqué pour l'exécutif.









: #VENEZUELA Nicolas Maduro a lancé un ultimatum au programme Covax visant à garantir un accès équitable aux vaccins contre le Covid 19, assurant que son pays a payé ces vaccins mais ne les a toujours pas reçus. "Ou on nous envoie les vaccins ou on nous rend l'argent", a ainsi déclaré le président vénézuélien.

: Le Premier ministre britannique Boris Johnson va dévoiler aujourd'hui ses plans pour lever l'essentiel des dernières restrictions sanitaires à partir du 19 juillet en Angleterre et appeler la population à prudemment "apprendre à vivre avec" le Covid-19. Initialement prévue le 21 juin, cette échéance avait été repoussée d'un mois en raison de la flambée du variant Delta.

: Le Covid-19 "n'a pas encore été vaincu", a averti le président américain Joe Biden, alors que les inquiétudes continuent de monter face au variant Delta. L'épidémie a accéléré cette semaine dans toutes les régions du monde, sauf en Amérique latine. En Asie, certains pays ont reconfiné toute ou partie de leur population.

: Plus la campagne de vaccination progresse, plus le nombre de vaccinés est important par rapport à celui des non vaccinés. Il est donc logique qu'ils représentent une part importante des nouveaux cas, le vaccin n'étant pas efficace à 100%. On a donc de plus en plus de chances "d'observer les échecs dans la population vaccinée".

: Des opposants à la vaccination contre le Covid-19 mettent en avant la part importante de personnes vaccinées parmi les nouveaux cas ou nouveaux décès de la maladie en Israël et au Royaume-Uni. Il s'agit pourtant d'un phénomène logique car aucun vaccin n'est efficace à 100%. Alors faut-il s'étonner que les vaccinés représentent une part croissante des nouveaux cas de Covid-19 ? On vous répond dans cet article.





Le ministre de la Santé Olivier Véran met en garde contre le risque d'une quatrième vague, "possible dès la fin juillet" : "Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente." Le Covid-19 n'est pas encore "vaincu" aux Etats-Unis, avertit également Joe Biden.



