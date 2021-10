Vaccins contre le Covid-19 : une étude annonce qu'ils sont efficaces contre 90 % des formes graves

Une vaste étude française, très largement menée, annonce que les vaccins contre le Covid-19 sont bel et bien efficaces contre les formes graves. "Cette étude montre que les personnes de plus de 50 ans qui ont été vaccinées complètement ont une réduction de 90% du risque d'hospitalisation", précise Damien Mascret.



Une réduction du risque de décès

Une efficacité prouvée sur les plus de 50 ans, mais également sur les plus de 75 ans. "L'étude le montre pour la tranche d'âge des 50-74 ans, mais également chez les 75 ans et plus, dont on dit que l'immunité a pourtant tendance à faiblir", explique-t-il. Cette étude montre également qu'il y a une réduction du risque de décès lié au Covid-19. "Elle montre aussi qu'il y a une réduction du risque de décès, là aussi du même ordre, à savoir de 90 %", conclut-t-il.