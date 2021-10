Covid-19 : Fin du port du masque obligatoire à l'école pour 21 nouveaux départements

Après le Pas-de-Calais la semaine dernière, les élèves des écoles primaires du Nord, peuvent faire "tomber le masque". Une décision très attendue par les parents, mais surtout par les enfants qui vivent presque une seconde rentrée, un mois après la première : "Le masque était très pénible (...) surtout quand on a des lunettes, c'est le plus embêtant", témoigne une élève de CM1. En revanche, cette obligation n'est pas levée pour les enseignants, qui doivent continuer à porter le masque dans leurs salles de cours.



Dans le Nord, un taux d'incidence de 40 pour 100 000 habitants

Cependant, plusieurs instituteurs sont soulagés du fait que leurs élèves ne soient plus obligés de porter le masque : "C'était un facteur de gestion supplémentaire dans la classe. On n'avait pas forcément besoin de ça pour gérer la classe, et c'est venu se rajouter à d'autres contraintes de la vie quotidienne sur le temps de classe", explique Loïc Chalaud, professeur des écoles, qui espère que cette décision tiendra dans la durée. Pour ceci, il faudrait que le taux d'incidence reste inférieur à 50 pour 100 000 habitants.