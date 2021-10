Justice : Marc Machin de retour devant la justice

Il a été une des plus grandes figures des victimes d'erreurs judiciaires en France. En 2008, et après six années passées derrière les barreaux, Marc Machin avait été libéré. Aujourd'hui, l'homme est de retour devant les assises dans le cadre d'une affaire de viol, commis lors d'un cambriolage à Paris, en 2018. Lors de sa garde à vue, il avait fini par avouer son acte, et son ADN avait été retrouvée sur la jupe de la victime.

Jusqu'à 20 ans de prison

"Machin reconnaît les faits. Maintenant, il donne un certain nombre d'explications qui sont à rechercher, peut-être, dans une violence qu'il n'arrive pas à maîtriser", explique Maître Louis Balling, avocat de Marc Machin. L'ancien prisonnier était à la rue au moment des faits, ayant déboursé tous les dédommagements versés par l'État après l'erreur judiciaire. Déjà condamné pour une quinzaine de délits, Marc Machin encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.