Marc Machin aux assises : son avocate souligne "un lien évident" entre ses années de prison "pour rien" et "les faits qui lui sont reprochés"

Maître Elise Arfi, l'avocate de Marc Machin, 39 ans, jugé à partir de ce lundi aux assises de Paris pour viol, a estimé lundi 11 octobre sur France Inter qu'il "y a un lien évident entre ce que ces années de prison pour rien ont pu faire de lui et les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés". Il a en effet purgé plusieurs années de réclusion pour un crime qu'il n'avait pas commis.

Marc Machin a été interpellé en 2001 puis condamné en 2004 à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une femme à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Sa peine a été confirmée en appel. Mais plusieurs années plus tard, en 2008, un autre homme s'est accusé de ce meurtre et Marc Machin a fini par être libéré. Il a ensuite été innocenté lors d'un procès en révision en 2012. La justice lui a alors attribué 663 320 euros d'indemnisation.

Une quinzaine de condamnations

Mais il a dilapidé cette somme en quelques mois, en voyages, en hôtels et en prostituées. Il a cumulé une quinzaine de condamnations dont une de trois ans de prison pour agression sexuelle et une autre de six mois ferme pour des violences. Ce lundi 11 octobre, il est jugé aux assises pour le viol d'une femme, qu'il est soupçonné d'avoir menacée avec un couteau pour obtenir une fellation, avant d'effacer les traces du crime et de lui voler sa carte bleue.

Selon son avocate, Marc Machin "est devenu célèbre, il est devenu riche, mais finalement, regardez son parcours de vie. Ça n'a pas empêché une chute terrible. Ça aussi, ça doit quand même nous interroger sur le suivi. Que vous soyez coupables ou innocents, quand vous sortez de prison c'est très dur".