Vaccins contre le Covid-19 : la fédération hospitalière plaide en faveur de la vaccination obligatoire

Au lendemain des mobilisations massives contre l'extension du pass sanitaire, le patron de la Fédération hospitalière hausse le ton et se dit en faveur d'une vaccination obligatoire pour tous."Nous n'avons plus le luxe de prendre des demi-mesures", déclare dimanche 1er août Frédéric Valletoux dans les colonnes du Journal du Dimanche (article réservé aux abonnés). Compte tenu de la progression du variant Delta "partout, les indicateurs repartent à la hausse : le contexte épidémique nous montre les limites des mesures intermédiaires", analyse l'ancien journaliste, qui porte la voix des hôpitaux et établissements médico-sociaux publics et est également maire (Agir) de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

"Chaque jour qui passe voit les antivaccins durcir leurs propos, considère le président de la FHF, qui poursuit : Il est temps d'aller au-delà de l'incitation pour franchir la dernière marche". Selon lui, le controversé pass sanitaire "a fonctionné à court terme, mais ne suffira pas à atteindre une vraie immunité collective". Pour ce faire, il plaide pour l'entrée en vigueur d'une "mesure simple, claire et efficace", moins ambigüe et plus lisible que la forte incitation actuelle à se faire vacciner. Et appelle la France à être "un pays pionnier" dans ce sens.

La piste d'une obligation vaccinale formelle n'a pas été définitivement écartée par l'exécutif : lors de son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron déclarait qu'"en fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français."