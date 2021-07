DIRECT. Discours d'Emmanuel Macron : suivez les annonces au sujet du rebond de l'épidémie de Covid-19, à partir de 20 heures

#TOUR_DE_FRANCE Le port du masque sera obligatoire pour le public le long de la route en Haute-Garonne demain et mercredi sur l'ensemble du tracé de la 16e étape, entre le Pas-de-la-Case et Saint-Gaudens, et de la 17e étape entre Muret et Saint-Lary-Soulan, annonce France Bleu Occitanie.