Covid-19 : les livres antivax font recette

Plusieurs livres covidosceptiques réalisent de grosses ventes. Parmi eux, le dernier ouvrage d'Alexandra Henrion-Caude, ex-généticienne, qui assure que le vaccin à ARN messager est beaucoup plus dangereux que le virus lui-même.

Début mars, "Les Apprentis Sorciers" de l'ex-généticienne Alexandra Henrion-Caude s'est écoulé à 15 000 exemplaires en quelques jours. Elle y fustige le vaccin à ARN messager, l'accusant d'être 98 fois plus dangereux que le Covid-19 et de modifier notre patrimoine génétique. "Cette injection, non reconnue comme étrangère, va donc rentrer son code génétique chez vous", déclarait-elle dans un entretien.

Fort succès des livres covidosceptiques

Un discours critiqué par la communauté scientifique, qui lui reproche ses erreurs d'interprétation et l'usage d'études douteuses. Sa maison d'édition, Albin Michel, interrogée par L'Express, estime que "la science comme la démocratie doivent pouvoir s'exercer dans la contradiction et la liberté d'expression". Plusieurs autres ouvrages critiques de la vaccination et covidosceptiques rencontrent un fort succès. Pour le journaliste Thomas Huchon, "il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'action militante. Quand on adhère à une théorie du complot [...], il y a souvent un engagement. Là, il y a une manière de soutenir les personnes que vous croyez ou que vous suivez sur les réseaux sociaux".