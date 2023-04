Consommation : encore méconnu, le bonus réparation peine à convaincre

Un dispositif entré en application depuis quatre mois offre un bonus pour faire réparer certains appareils, tels que des aspirateurs ou des ordinateurs. Mais les Français connaissent encore très peu cette option.

Depuis quatre mois, le bonus réparation peine à se faire connaître des consommateurs. Dans un magasin, les clients découvrent le dispositif. "On ne prend pas le temps de le faire, mais ça serait une bonne idée", témoigne une femme. Pour convaincre, le gouvernement veut pousser le dispositif et multiplier par deux le bonus. L’aide financière passerait de 15 à 30 euros pour réparer un aspirateur et de 45 à 90 euros pour un ordinateur.

Seulement 500 000 euros dépensés

Le deuxième enjeu est d’accueillir plus de professionnels. Aujourd’hui, seuls 1 500 réparateurs ont le label QualiRépar. Il en faudra 4 000 d’ici à 2027. Un artisan indépendant à Versailles (Yvelines) vient de remplir son dossier. Une démarche longue qui lui coûte 1 000 euros de frais administratifs et 500 euros par mois. Mais il estime cette dépense nécessaire. Pour que ça fonctionne, il va falloir convaincre les grandes enseignes. Depuis le mois de décembre, 500 000 euros ont été dépensés par le fonds, sur 62 millions prévus cette année.