Climat : comment la ville de Paris peut-elle s'adapter aux fortes chaleurs à l'horizon 2050 ?

D'après les prévisions, Paris est promise à de fréquents pics à 50°C en 2050. Pour adapter la ville à ces chaleurs étouffantes et à ce scénario catastrophe, quelques pistes existent, comme la végétalisation de l'espace public et la peinture blanche sur les toits.

Un soleil de plomb s’abat sur Paris. Il fait 50°C et il n’y a personne pour affronter la chaleur dans les rues. Un scénario catastrophe qui deviendra réalité d’ici quelques années. 22 jours de canicule en perspective en 2050 à Paris et 34 jours avant la fin du siècle. Alors dans la capitale, on arrache à tour de bras. Le bitume est devenu indésirable car il conserve la chaleur, tout comme des dalles que la mairie a décidé de retirer dans le XIIe arrondissement parisien. Elle souhaite les remplacer par des végétaux.

Peindre les toits en blanc

Du vert dans les rues, sur les façades et sur les toits des immeubles pour rafraîchir Paris et sa périphérie. Aujourd’hui, le centre-ville est jusqu’à 8°C plus chaud que la grande banlieue. Pour contrer la chaleur, la capitale pourrait aussi s’inspirer des villes du sud et repeindre ses toits en blanc. Cela "permet de renvoyer 90% des rayons du soleil et on gagne à peu près 6 à 7°C à l’intérieur", détaille Julien Martin-Cocher, de la société Cool Roof. Un élu écologiste souhaite même redonner aux Parisiens l’accès à la partie souterraine du canal Saint-Martin.