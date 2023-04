Eurozapping : grève dans les transports allemands, nouvelle démission d'un ministre britannique, trafic de drogue en Europe

G. Dehlinger, C. Apiou

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 21 avril.

Les gares allemandes étaient désertes, vendredi 21 avril au matin. Presque aucun train de la Deutsche Bahn n'a circulé. La situation est semblable dans les aéroports, où de nombreux vols sont annulés ces derniers jours. Les Allemands interrogés se montrent solidaires des grévistes, qui exigent une hausse de salaire de 12% pour compenser l'inflation.

Le vice-Premier ministre britannique démissionne

En Grande-Bretagne, le vice-Premier ministre Dominic Raab démissionne. Il était l'objet d'un rapport détaillé et de huit plaintes pour harcèlement. En guise de contre-attaque, il a dénoncé "une toute petite minorité de fonctionnaires activistes, avec une agressivité passive, qui n'aiment pas certaines réformes". Un coup dur pour Rishi Sunak, dont c'est le troisième ministre contraint de quitter ses fonctions.

Sur la BBC, on évoque des sous-marins qui livrent l'Europe en cocaïne. Deux d'entre eux ont été neutralisés en Espagne. L'un d'eux transportait plus d'une tonne de cocaïne. La plaque tournante de ce trafic se situerait à Anvers, en Belgique.