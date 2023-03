Le Covid-19 "est avec nous indéfiniment" comme la grippe, mais une "surveillance est nécessaire", assure un virologue

"Il faut s'adapter au risque de circulation de virus et refaire des rappels du vaccin pour les plus fragiles", estime Bruno Lina, membre du Covars, le comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires.

Le Covid-19 "est avec nous indéfiniment" comme la grippe, mais une "surveillance de ce virus est nécessaire", a déclaré samedi 18 mars sur franceinfo Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, membre du Covars (Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires), alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le Covid-19 serait bientôt comparable à la menace de la grippe saisonnière.

franceinfo : Le Covid va-t-il pouvoir être comparé à la grippe ?

Bruno Lina : On a un virus qui va persister, continuer à être présent et la meilleure analogie que l'on puisse faire avec un autre virus respiratoire qui donne des épidémies et un impact significatif sur la santé, c'est la grippe. Il y a des nuances à apporter. Premièrement, le rythme de la circulation du coronavirus ne sera peut-être pas celui de la grippe, qui est présente l'hiver et absente l'été. Là, on ne sait pas si le coronavirus sera présent tout le temps avec de temps en temps une bouffée épidémique. Le deuxième point c'est qu'il y a une différence très importante entre la grippe et le coronavirus, c'est qu'on sait qu'une partie significative qui fait une infection avec le coronavirus font des Covid longs. Donc, il faut prendre en compte cette dimension particulière.

Faut-il continuer à faire une veille sur l'évolution de Covid-19 ?

C'est un travail fondamental qu'il faudra continuer à faire. La surveillance de ce virus est nécessaire. On a vu la rapidité avec laquelle il était capable d'évoluer au cours des premières vagues épidémiques de la pandémie. Aujourd'hui, il semble être rentré dans une phase un peu plus sage, on a encore une évolution du virus. A la différence des variants alpha ou omicron ce sont des remplacements, pas une nouvelle vague épidémique. Mais ces remplaçants il faut qu'on les surveille parce que peut-être que certains de ces virus auront des caractéristiques particulières.

Quelles sont les conséquences de cette évolution sur la vaccination et les gestes barrières ?

Les gestes barrières, il ne faut pas les cibler uniquement contre le coronavirus, ils sont utiles contre toutes les viroses respiratoires et donc il faut qu'on ait le réflexe naturel, quand on est malade, de porter un masque et de se laver les mains fréquemment. Sur la vaccination, il faut essayer de s'adapter au risque de circulation de virus et refaire des rappels du vaccin pour les plus fragiles.

Le Covid finira-t-il par disparaître ?

Non, le Covid est avec nous indéfiniment. Il est très probable qu'au cours de la fin du 19e siècle, vers 1890, une pandémie à coronavirus, l'OC43, a été observée et ce virus est toujours là.