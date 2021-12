Covid-19 : le gouvernement doit-il se montrer plus ferme face au risque sanitaire ?

Olivier Gracia, écrivain et éditorialiste politique, explique, dimanche 19 décembre sur franceinfo, qu’Emmanuel Macron est un petit peu coincé entre la campagne présidentielle où il doit montrer l’image d’un président plus souple et l’obligation de protéger la population face au risque sanitaire. Si les modèles des pays voisins peuvent le contraindre à imposer des mesures plus fortes, la prochaine élection présidentielle rentre en ligne de compte à l’heure où la France traverse une vague de Covid-19.



L’opposition sur le qui-vive

Par ailleurs, chaque candidat de l’opposition commente les décisions prises par Emmanuel Macron, notamment Valérie Pécresse. La candidate LR a pris le sujet de la pandémie à bras-le-corps et grignote des points au chef au l'Etat dans les sondages. Le président sortant semble donc coincé entre la campagne présidentielle, sa volonté de sauver Noël et de montrer sa proximité avec les Français et le risque de voir une explosion des cas de Covid-19.