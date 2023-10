Covid-19 : "La vaccination, c'est le progrès", insiste le ministre de la Santé Aurélien Rousseau

Pour convaincre les plus réticents, Aurélien Rousseau rappelle que l'on dispose désormais de "trois ans de recul" et "on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire" avec le vaccin contre le Covid.

Article rédigé par France Info Radio France

Temps de lecture : 1 min

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau sur France Inter, le 3 octobre. (FRANCE INTER / RADIO FRANCE)