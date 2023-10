Covid : "Désormais, il suffira d'être vacciné une fois par an, en même temps que la grippe", explique un directeur médical de Pfizer

Dans le cadre d'une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, le docteur Bruno Valtier fait le point sur l'évolution du virus.

Temps de lecture : 1 min

Lundi 2 octobre, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid commence en France. "La recommandation de la Haute autorité de santé (HAS), c'est qu'à partir de maintenant, il suffira d'être vacciné une fois par an, en même temps que la grippe", explique le docteur Bruno Valtier, directeur médical de l'activité Vaccins ARN messager et antiviraux chez Pfizer.

>> Des chercheurs percent enfin les mystères du Covid long

Selon lui, seuls certains patients devraient être vaccinés deux fois par an : "Il s'agit des sujets immunodéprimés et des personnes de plus de 80 ans". Alors que plusieurs variants du coronavirus circulent en ce moment, Eris et Pirola principalement, Bruno Valtier rappelle que le vaccin mis à disposition par Pfizer "a démontré son efficacité sur ces deux variants."

Un seul vaccin pour le Covid et la grippe ?

Il détaille : "La protection assurée par le vaccin diminue au fil du temps. Le virus du Covid est capable de changer tout le temps, donc il y aura plusieurs vaccins qui vont être adaptés aux nouveaux variants qui circulent." Comme lors des nombreuses vagues de Covid depuis 2020, "la vaccination diminue le risque d'être contaminé, mais elle ne le prévient pas à 100%", rappelle-t-il. "La finalité d'être vacciné, c'est d'éviter de faire des formes sévères de la maladie, qui amènent à l'hôpital ou qui peuvent laisser des séquelles", ajoute Bruno Valtier.

Pfizer travaille sur la possibilité d'un vaccin combiné contre le Covid et la grippe : "Cela va simplifier l'administration du vaccin", explique le spécialiste. "La seule difficulté, c'est qu'il faudra, tous les ans, voire plus fréquemment, adapter le vaccin contre le Covid et celui contre la grippe, mais avec les vaccins à ARN messager, ce n'est pas un problème", cette technologie permettant de rapidement changer le vaccin pour l'adapter aux différents variants.