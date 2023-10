Covid-19 : six questions sur la nouvelle campagne de vaccination qui débute le 2 octobre

Alors que le virus fait son retour, les autorités sanitaires ont pris la décision d'avancer la campagne pour protéger au mieux les personnes vulnérables.

Temps de lecture : 4 min

Une prévention anticipée pour faire face à la hausse du nombre de cas. Le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, initialement prévu le 17 octobre, débute lundi 2 octobre. Après que le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a saisi le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), sa présidente, Brigitte Autran, a recommandé, vendredi 15 septembre, de vacciner plus tôt contre ce virus. Objectif : "permettre aux personnes les plus fragiles de bénéficier d’une dose de rappel" rapidement.

Franceinfo revient en quatre questions sur cette nouvelle campagne automnale.

1 Quelle est l'ampleur de l'épidémie ?

La fin du dépistage massif et la disparition de la base de données qui dénombrait le nombre de cas et d'hospitalisations crée un flou autour de la circulation du virus. Toutefois, dans son bulletin publié le 12 septembre, Santé publique France rapportait que "les passages [aux urgences] pour suspicion de Covid-19 [étaient] à nouveau en hausse" de 30% par rapport à la semaine précédente. De son côté, SOS Médecins affirme, dans un point de situation daté du 25 septembre, que les actes pour suspicion de Covid-19 avaient augmenté de 19% en une semaine chez les adultes.

"Même en l’absence de nouveaux variants, une diminution de la protection conférée par la vaccination ou par une infection antérieure ainsi qu'une circulation soutenue du virus pourrait entraîner une recrudescence des formes sévères, en particulier chez les personnes vulnérables", jugent par ailleurs (document PDF) Santé publique France et le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, qui dépend de l'Institut Pasteur.

2 Qui est concerné en priorité ?

Le ministère de la Santé recommande aux personnes les plus à risque d'une forme grave de Covid-19 de faire un rappel. Dans le détail, les publics concernés sont les personnes âgées d'au moins 65 ans, les personnes atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les résidents d'Ehpad, selon le site service-public.fr.

"La vaccination est également recommandée à ceux ayant des contacts réguliers" avec ces personnes vulnérables. "Les personnes ne faisant pas partie des populations ciblées par la campagne de vaccination pourront aussi recevoir, si elles le souhaitent, une dose de rappel gratuitement", précise le site officiel de l'administration française.

3 Quel est le schéma vaccinal à respecter ?

Pour les personnes âgées de 5 ans et plus, le schéma vaccinal a été simplifié. "Quel que soit le passé vaccinal du patient, la vaccination consiste désormais en une seule dose de vaccin. Les notions de primovaccination et de rappel ne sont donc plus d'actualité pour ces catégories d'âges", rappelle l'Assurance maladie.

En dessous de cet âge, "pour ceux déjà primovaccinés ou ayant été infectés, une seule dose suffira". Pour recevoir cette dose de rappel, il est toujours nécessaire d'attendre six mois depuis la dernière infection. Enfin, ceux qui n'ont jamais été vaccinés jusqu'alors sont invités à respecter "un schéma à trois doses (2 à 21 jours d'écart et la troisième huit semaines après)", est-il stipulé sur le site Ameli.fr.

4 Avec quel vaccin faire la piqûre ?

Pour cette campagne, "des vaccins adaptés au variant XBB.1.5 seront utilisés préférentiellement", informe la Direction générale de la santé (document PDF). Depuis début septembre, l'Assurance maladie précise que "le vaccin à ARN messager monovalent Comirnaty de Pfizer/BioNTech est disponible" et "a été conçu pour cibler le sous-lignage XBB.1.5 du variant Omicron, qui est le variant circulant majoritaire sur le territoire". Il reste efficace pour d'autres variants.

En alternative à ce vaccin, il est aussi possible d'utiliser les vaccins VidPrevtyn Beta de Sanofi et Nuvaxovid de Novavax, mais le dernier ne sera adapté à XBB.1.5 qu'au mois de novembre.

5 Où se faire vacciner ?

Il est possible de se faire vacciner en pharmacie, chez le médecin, auprès d'un infirmier, d'une sage-femme ou d'un chirurgien-dentiste. Pour les résidents en Ehpad ou les patients dans un service de soins, la vaccination contre le Covid-19 est organisée sur place. Elle est toujours prise en charge à 100% par l'Assurance maladie pour l'ensemble de la population.

6 Peut-on se faire vacciner en même temps que pour la grippe saisonnière ?

Les campagnes de vaccination contre le Covid-19 et la grippe saisonnière devaient débuter en même temps, le 17 octobre. Elles vont finalement commencer en décalé, mais il sera possible de faire les deux injections dans la foulée. "Les injections doivent être pratiquées sur deux sites d’injection différents", soit deux bras différents, précise toutefois la Haute autorité de santé dans ses récentes recommandations (document PDF).