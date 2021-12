Covid-19 : cinq chiffres sur la campagne de vaccination, un an après son lancement en France

L'image de son bras piqué par une seringue avait fait le tour des médias. A 78 ans, Mauricette a reçu, dimanche 27 décembre 2020, la première dose de vaccin contre le Covid-19 en France. Un acte marquant le début de la campagne de vaccination lancée dans les Ehpad. Un an plus tard, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 5 ans. La campagne a par ailleurs pris un nouveau tournant depuis septembre avec l'injection de doses de rappel.

Durant ces douze derniers mois, le gouvernement n'a cessé d'inciter la population à se faire vacciner. Taux de couverture par classe d'âge, disparités régionales, vaccins les plus utilisés... Franceinfo revient sur cinq chiffres marquants de la campagne de vaccination en France.

1 77% des Français sont complètement vaccinés

Au 26 décembre, 51,6 millions de personnes ont bénéficié d'un schéma vaccinal initial, qui correspond à l'administration d'une ou deux doses selon les situations. Ainsi, 77% de la population totale française est complètement vaccinée.

Par ailleurs, 52,7 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin depuis le début de la campagne de vaccination, soit près de 79% de la population française. "Près de six millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées", a assuré le Premier ministre, Jean Castex, le 17 décembre lors d'une conférence de presse.

2 Avec un taux de 98%, les septuagénaires sont les plus vaccinés

En France, le taux de vaccination varie selon les classes d'âge. Les personnes âgées de 70 à 79 ans sont les plus vaccinées : 98% d'entre elles avaient reçu un schéma complet au 23 décembre. La couverture vaccinale dépasse également les 90% chez les 60-69 ans, les 50-59 ans et les 18-29 ans. A noter également que 14% des 80 ans et plus n'ont pas encore été complètement vaccinés.

Pourcentage de personnes vaccinées contre le Covid-19 par classe d'âge, au 23 décembre 2021. (FRANCEINFO)

Les mineurs sont pour l'heure les plus faiblement vaccinés. Ainsi, 78% des 12-17 ans ont bénéficié d'une vaccination complète. Toutefois, la campagne de vaccination au sein de l'ensemble de cette tranche d'âge n'est ouverte que depuis six mois et demi. Enfin, chez les enfants de 5 à 11 ans, la campagne vaccinale débute à peine. Après avoir été ouverte aux enfants à risque à partir du 15 décembre, elle a été généralisée mercredi à toute cette classe d'âge.

3 44% de la population corse n'est pas vaccinée

La vaccination contre le Covid-19 est également marquée par d'importantes disparités régionales. En outre-mer, la campagne peine à convaincre les habitants. En Guadeloupe et en Martinique, moins de 40% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Un chiffre qui passe à 30% en Guyane. Ces taux doivent toutefois être pris avec précaution puisque "les indicateurs des départements d'outre-mer sont indisponibles" depuis le 8 décembre, précise le portail de données du gouvernement.

Part de la population ayant reçu au moins une injection par région, au 23 décembre 2021. (FRANCEINFO)

Hors outre-mer, c'est en Corse que le taux de vaccination est le plus faible : seuls 66% de la population ont reçu au moins une injection. Globalement, l'est de l'Hexagone est moins vacciné que la côte ouest. Avec 83% d'habitants ayant reçu au moins une dose, la Bretagne est la région ayant la plus importante couverture vaccinale.

4 Plus de 22 millions de doses de rappel ont été injectées depuis septembre

Depuis son lancement en septembre, la campagne de rappel ne cesse de monter en puissance. Au total, au 26 décembre, 22 002 825 doses de rappel ont été administrées en France, selon le ministère de la Santé.

Après avoir été d'abord réservée aux personnes à risque et à celles de plus de 65 ans, l'injection d'une dose de rappel est recommandée depuis fin novembre à tous les adultes. Elle doit être administrée quatre mois après la dernière injection de vaccin.

5 79% des primo-injections ont été réalisées avec le vaccin de Pfizer

Un vaccin s'est imposé parmi les quatre autorisés en France : celui de Pfizer-BioNTech. Ainsi, 79% des primo-injections ont été réalisées avec ce vaccin des entreprises américaine et allemande. En France, il est d'ailleurs celui qui est le plus largement recommandé puisqu'il est le seul à pouvoir être à la fois administré à tous les adultes et aux enfants à partir de 5 ans, comme le rappelle le site du ministère de la Santé.

Par ailleurs, 11% des primo-injections ont été réalisées avec le vaccin de Moderna. Depuis novembre, la Haute Autorité de santé déconseille toutefois son administration aux personnes de moins de 30 ans, en raison d'un risque un peu plus élevé de myocardites chez les plus jeunes.

Ces deux vaccins, basés sur la technologie de l'ARN messager, occupent aujourd'hui le premier plan dans la campagne de vaccination. Ils sont d'ailleurs les seuls à être administrés comme dose de rappel.

Répartition des primo-injections de Covid-19 par type de vaccin, au 24 décembre 2021. (FRANCEINFO)

A l'inverse, les vaccins à vecteur viral d'AstraZeneca, autorisé en février, et de Janssen, administré depuis avril, sont marginalement utilisés en France. Seules 8% des primo-injections ont été réalisées avec le premier, et 2% avec le second. Le vaccin d'AstraZeneca n'est plus injecté depuis mi-mars aux personnes de moins de 55 ans, en raison d'un risque de thromboses. Cette restriction est également valable pour le vaccin unidose de Janssen.