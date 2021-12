Covid-19 : 47 000 contaminations en 24 heures

47 000 contaminations au Covid-19, en France, lors des dernières 24 heures selon Service Publique France. Pour trouver des chiffres aussi élevés, il faut remonter au mois d'avril 2021, au cœur de la troisième vague. Une différence qui reste majeure, le nombre d'hospitalisations est largement inférieur à celui de la troisième vague. Mais la situation pourrait rapidement empirer avec l'apparition du nouveau variant Omicron.

Un pic épidémique au mois de janvier 2022

"On sait désormais grâce aux équipes de l'Institut Pasteur, que si on ne fait rien, le nombre d'hospitalisations pourrait ressembler à celui de la seconde vague (novembre 2020). Le pic épidémique pourrait être atteint au niveau du mois de janvier", annonce Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du conseil scientifique. Sans troisième dose de vaccins, jusqu'à 2 250 personnes pourraient être hospitalisées chaque jour. Deux fois moins si les Français vont se faire injecter une troisième dose.