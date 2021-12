DIRECT. Covid-19 : la France prolonge la suspension des vols depuis l'Afrique australe jusqu'à samedi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Ce matin, Clément Beaune laissait entendre que les vols depuis l'Afrique du Sud pourraient reprendre après samedi, avec un protocole renforcé, pour les ressortissants français. Une Française bloquée en Afrique du Sud témoigne sur franceinfo de l'impatience des voyageurs dans sa situation : "On est dans le flou depuis vendredi 26 novembre 11 heures. Ça me sidère. Notre compte en banque n'est pas illimité."

: Bonjour @Gilles de Retz. Tout ce que l'on sait du premier patient testé positif au nouveau variant en France, c'est qu'il se trouve à La Réunion et qu'il avait voyagé en Afrique australe, comme l'a expliqué l'Agence régionale de santé hier. Mais on ignore tout de qui il est, son état de santé, et s'il était vacciné. Cela dit, si vous espérez en tirer une indication sur la capacité ou non de ce variant à déjouer la protection offerte par les vaccins, sans doute faudra-t-il attendre de pouvoir analyser un plus grand nombre de cas.

: Bonjour FI ! Sait on si le patient réunionnais ayant contracté le Omicron était vacciné ?

: Et si vous avez soif d'actu, je vous ressers un point sur les principales infos du jour :



Depuis 8 heures ce matin, les adhérents des Républicains peuvent voter au premier tour du scrutin interne qui désignera leur candidat à la présidentielle. Le vote sera clos demain à 14 heures. Entre les cinq prétendants qui ont débattu une dernière fois hier soir sur France 2, l'issue est difficilement prévisible.



Eric Zemmour a déclaré sa candidature, dans un clip critiqué pour l'emploi d'images sans autorisation. Nous avons analysé les principaux thèmes de son discours, et fait le point sur les affaires judiciaires le concernant.



• Le dernier volet de la réforme de l'assurance-chômage, qui durcit les conditions d'indemnisation, entre en vigueur aujourd'hui. On vous résume ce qu'elle changera selon votre situation.



La Haute Autorité de santé a recommandé la vaccination de certains enfants de 5-11 ans particulièrement vulnérables au Covid-19. Elle estime qu'au moins 360 000 d'entre eux sont concernés.



L'artiste et résistante franco-américaine Josephine Baker est entrée hier au Panthéon. Voici un retour en images sur la cérémonie.



: Sans surprise, le secrétaire d'Etat Clément Beaune annonce sur RTL que la suspension des vols vers la France depuis sept pays d'Afrique australe est prolongée jusqu'à samedi. Il affirme que la France travaille sur un protocole "extrêmement renforcé" qui s'appliquera quand ces liaisons seront rétablies, car "il y a parfois des ressortissants français qui doivent revenir, on ne peut pas vivre dans un monde où il y a 0 vol".

: Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, annonce à son tour avoir détecté trois cas du variant Omicron. De son côté, le Japon demande aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations pour les vols vers son territoire pour une durée d'un mois.

: Bonjour . L'Agence européenne des médicaments a autorisé la vaccination des 5-11 ans, mais avec un dosage trois fois moins élevé que celui administré aux adultes. C'est ce vaccin moins concentré que la Haute Autorité de santé française a recommandé d'administrer aux enfants les plus vulnérables. La semaine dernière, Olivier Véran expliquait d'ailleurs que même si elle était décidée, cette campagne de vaccination ne commencerait que début 2022 le temps de se procurer ces doses différentes.

: Bonjour et merci pour toutes les infos que vous nous apportez au quotidien ! Petite question sur le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 ans à 11 ans : est-ce le même que pour les enfants à partir de 12 ans et les adultes ou est-il moins dosé ? Merci et bonne journée.

: La pilule du laboratoire Merck pour traiter le Covid-19 a de son côté franchi une étape importante aux Etats-Unis : un comité d'experts scientifiques s'est prononcé en faveur de son autorisation d'urgence, de façon serrée (13 voix contre 10). Un premier pas vers son éventuelle homologation par l'agence américaine du médicament.

: L'OMS a une nouvelle fois déclaré son opposition aux restrictions aux frontières, qui "n'empêcheront pas" la propagation du variant Omicron, dans un document technique hier soir. Mais elle invite les personnes non-vaccinées vulnérables ou âgées de plus de 60 ans à "reporter leurs voyages dans les zones de transmission".

: Le Brésil a annoncé hier soir que deux personnes avaient été testées positives au variant Omicron sur son territoire, des voyageurs venus d'Afrique du Sud et repartis depuis. Il s'agit des premiers cas en Amérique latine.

: On commence par un rappel des principales infos d'hier et de ce matin :



Alors qu'un premier cas en France du variant Omicron a été confirmé à La Réunion, plus de 47 000 nouvelles contaminations ont été relevées hier dans le pays.





: Les experts de l'OMS s'accordent à dire pour l'instant qu'il est trop tôt pour se prononcer tant sur sa contagiosité que sur sa dangerosité. En attendant, l'organisation a estimé dans une note technique résumant les connaissances sur le variant que "la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée". On peut en déduire qu'elle en appelle les différents pays à la plus grande prudence en attendant d'en savoir plus.

: Bonsoir, vous citez l'OMS qui juge le risque du nouveau varient Omicron " très élevé". Mais qu'est ce que ça veut dire ? Très contagieux ? Et/ou très dangereux ? Merci

: Bonsoir @Vousêteslamentables, certains entendent une prononciation "à l'italienne", d'autre "à l'anglaise" lorsque des journalistes disent Omicron comme s'il y avait un "e" à la fin. C'est pourtant parfaitement normal, car Omicron est une lettre grecque, comme Epsilon (que tout le monde prononce "epsilone" sans se poser de question). Or, la diphtongue "on" du français n'existe pas en grec. Rien n'interdit de le franciser, comme le fait d'ailleurs le Larousse, mais il n'y a aucune raison de ne pas le prononcer "à la grecque" (en roulant le r, par exemple).

: OMICRON : pourquoi tous les journalistes et toutes les rédactions de France Télévisions prononcent Omicron à l'italienne?

: Pour ce qui est des vaccins, 51 933 749 personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon les données publiées par Santé publique France lundi, soit 77% de la population française. 50 848 976 personnes ont un schéma vaccinal complet (75,4% de la population française totale). Enfin 7 299 378 personnes ont reçu une dose de rappel.

: 8 279 nouveaux cas ont été remontés à Santé public France sur les dernières 24 heures, soit 29 727 cas par jour en moyenne sur les sept derniers jours. Attention toutefois, ce chiffre est toujours plus bas le lundi, en raison du faible nombre de tests pratiqués le week-end. On compte par ailleurs 1 043 nouvelles hospitalisations en 24 heures. Soit 672 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne sur les sept derniers jours.









: Il est déjà l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité de ce début de soirée :



Comme ses voisins européens, la France se retrouve lancée dans une course contre la montre pour contrôler la propagation sur le territoire du variant Omicron. Frontières fermées, cas contacts isolés... Cet article reprend les différentes mesures mises en place. Suivez notre direct.



#ANTILLES Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, n'a rencontré que brièvement cet après-midi l'intersyndicale en Guadeloupe. A peine quelques minutes d'entretien. Les syndicalistes "doivent condamner clairement les violences" avant d'entamer toute discussion, a-t-il déclaré à la sortie.



Lors du procès de François Fillon, qui était jugé pour "détournement de fonds publics" et "abus de biens sociaux", les avocats généraux ont requis sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an ferme, 375 000 euros amende et 10 ans d'inéligibilité.



Benzema, Kanté et Mbappé assurés d'être dans le top 10...Nos confrères de franceinfo:sport suivent en direct cette soirée marquée par la cérémonie officielle de remise du Ballon d'or 2021. Voici les atouts et les faiblesses des favoris.



: "Tout cela se reproduira à moins que vous, les nations du monde, ne vous unissiez pour dire d'une seule voix : plus jamais ça !"



L'OMS appelle la communauté internationale à s'unir pour entamer des négociations visant à renforcer ses moyens de lutte contre une éventuelle prochaine pandémie. Son directeur s'est exprimé dans un article publié hier sur Project Syndicate, un média en ligne d'opinions.



: Bonsoir. Pas d'info sur le procès des époux Fillon? C'est si désagréable pour franceinfo de communiquer sur le sujet ?

: Vous m'avez démasquée chère. En effet, je ne suis pas à la fois journaliste et épidémiologiste. Mais pour répondre à votre question pointue sur les variants, je peux vous orienter vers cet entretien très intéressant que mon confrère Clément Parrot avait mené, en avril, avec Samuel Alizon, directeur de recherches au CNRS. A l'époque, nous parlions du variant Delta, mais ses explications sont toujours très éclairantes aujourd'hui, alors qu'est arrivé le variant Omicron.

: et variants. Ma 4e tentative. Question trop pointue pour les Pros que vous êtes censés être ? Comment expliquer la redoutable capacité de tous les virus à s'adapter aux vaccins (sauf erreur) et se transformer en variants, et surtout à se propager à une vitesse fulgurante sur tous les continents ? Ça me laisse pantois !

: Comme ses voisins européens, la France se retrouve lancée dans une course contre la montre pour contrôler la propagation sur le territoire du variant Omicron. Frontières fermées, cas contacts isolés... Cet article reprend les différentes mesures mises en place.

: Bonsoir @Cle Pour l'instant, pas de nouvelles restrictions. "Je n'anticipe pas cela à ce stade", a-t-il déclaré. Les Etats-Unis ont déjà fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de huit pays d'Afrique australe. Par ailleurs, Joe Biden a déclaré par ailleurs que "si les gens sont vaccinés et portent un masque, il n'y a pas besoin de confinement".

: Bonjour, Joe Biden a parlé en conférence de presse. Y a-t-il de nouvelles restrictions pour les voyages pour en venant des Etats-Unis ?

: En tout cas, la Bourse de New York a rebondi à l'ouverture après sa pire séance de l'année vendredi, causée par les craintes que le variant du coronavirus Omicron ne pèse sur l'économie mondiale.





: Il n'y a "pas de raison de paniquer" face à la propagation du nouveau variant Omicron, déclare le président américain, Joe Biden, dans un discours à la Maison Blanche. Il estime cependant que, "tôt ou tard", ce nouveau variant apparaîtra également aux Etats-Unis.

: L'Espagne signale à son tour un premier cas du variant Omicron. C'est l'hôpital Gregorio Marañon de Madrid qui l'annonce sur Twitter. "Le patient se porte bien", ajoute l'établissement.

La France souhaite un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les migrants illégaux. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé lundi qu'il n'y aurait "pas de remise en cause" des accords du Touquet sur la frontière franco-britannique et souhaité un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'immigration illégale dans la Manche.

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu n'a rencontré que brièvement cet après-midi l'intersyndicale en Guadeloupe, secouée par une violente crise sociale comme la Martinique voisine où il doit poursuivre sa mission mardi.

Le risque lié au variant Omicron est "très élevé", estime l'OMS. Huit cas "possibles" de porteurs de ce nouveau variant ont été détectés en France, annonçait hier le ministère de la Santé. Un séquençage doit permettre de le confirmer : il s'agit "très probablement d'une question d'heures", affirme Olivier Véran.

Le cofondateur du réseau social va être remplacé par le responsable technique du groupe, Parag Agrawal. "J'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs", a expliqué Jack Dorsey, dans un communiqué.

Lors du procès de François Fillon, qui était jugé pour "détournement de fonds publics" et "abus de biens sociaux", les avocats généraux ont requis sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an ferme, 375 000 euros amende et 10 ans d'inéligibilité.

: Le variant Omicron est "hautement transmissible" et exige une "action urgente", ont prévenu les ministres de la Santé des pays du G7, à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par Londres. "Les ministres ont salué le travail exemplaire de l'Afrique du Sud, qui a su détecter le variant et alerter les autres", ajoutent-ils à destination du pays d'Afrique australe, qui a identifié ce nouveau variant, avant de regretter les restrictions le visant décidées par d'autres pays.

: Jeudi dernier en début d'après-midi, un médecin généraliste exerçant sur la commune du Plan de la Tour était placé en garde à vue par les militaires de la gendarmerie nationale. "Il était notamment reproché à ce praticien d'avoir pratiqué de fausses vaccinations, tout en délivrant sans motif légitime des certificats de type 'Pass'", explique le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le Var.

: Le président chinois Xi Jinping a promis de fournir 600 millions de doses de vaccins sous forme de dons et 400 millions "sous d'autres formes comme la mise en place d'unités de production de vaccins", a-t-il dit dans une intervention à distance lors du Forum de coopération Chine-Afrique (Focac).

: Le président chinois promet à l'Afrique un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19.

: Le variant Omicron inquiète les autorités françaises depuis sa découverte. Une dizaine de cas suspects ont été identifiés dans le pays.



: Le syndicat des directrices et directeurs tire "un bilan négatif" de l'expérimentation du protocole anti-Covid dans les écoles. Retrouvez les propos de Florence Comte, la secrétaire et porte-parole du Syndicat S2DÉ, qui était ce matin au micro de franceinfo.

: Bonjour @elbasquo, pour le moment, il n'est pas question de fermer les frontières entre les pays européens, comme l'explique dans cet article le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

: Bonjour et merci pour votre travail. A ce jour, parle t-on de fermeture des frontières entre pays européens ? Ou s'agit-il plutôt de fermeture des frontières U.E et Hors U.E ? Merci.

: Le nouveau variant Omicron présente "un risque très élevé" au niveau mondial, a prévenu aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Le G7 réunit en urgence ses ministres de la Santé à Londres sur la question. Vous trouverez plus d'explications sur les risques évoqués dans cet article.

: Avant le déjeuner, petit rappel de l'actu de ce lundi 29 novembre :



• Le risque lié au variant Omicron est "très élevé", estime l'OMS. Huit cas "possibles" de porteurs de ce nouveau variant ont été détectés en France, annonçait hier le ministère de la Santé. Un séquençage doit permettre de le confirmer : il s'agit "très probablement d'une question d'heures", affirme Olivier Véran.



• À partir de ce matin, la détection d'un cas positif chez un écolier ne devrait plus entraîner la fermeture de sa classe, mais un dépistage de ses camarades. On vous rappelle les nouvelles règles, et la situation épidémique dans les établissements scolaires.





Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est arrivé hier dans la soirée en Guadeloupe pour prendre le pouls de la situation après plus d'une semaine de violences. Notre journaliste Fabien Magnenou vous explique pourquoi l'accès à l'eau courante est un autre sujet de crispation.



La vigilance orange "neige-verglas" vient d'être levée dans les 11 départements concernés. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées restent en vigilance orange "avalanches", et le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance "crues".

: Bonjour @Marie. C'est difficile à dire. Sur notre tableau de bord, la courbe semble grimper de façon un peu plus raide que lors de la première vague, mais la rareté des tests à l'époque rend les chiffres difficilement comparables. La hausse est clairement plus brutale que celle de l'automne 2020. En revanche, elle semble pour l'instant moins rapide que celle de juillet dernier, mais celle-ci s'était arrêtée plus vite. Pour résumer : nous y verrons sans doute plus clair dans quelques semaines.

: Bonjour, En France la courbe des contaminations monte t'elle plus vite que lors des vagues précédentes ?