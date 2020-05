Tickets restaurants : le déplafonnement à 95 euros par semaine dans les supermarchés est abandonné

Le gouvernement avait envisagé de permettre de dépenser jusqu'à 95 euros de tickets restaurants par semaine pour faire ses courses. En revanche, le plafond journalier des tickets restaurant va être doublé, à 38 euros, pour inciter les Français à retourner dans les restaurants lorsqu'ils pourront rouvrir.

Vous ne pourrez finalement pas utiliser jusqu'à 95 euros de tickets restaurant pour payer vos courses au supermarché. Le déplafonnement de 19 euros par jour à 95 euros par semaine pour des achats alimentaires avait été envisagé par le gouvernement pour limiter les déplacements des personnes et donc la propagation du virus pendant la période du confinement. Mais comme l'indique le ministère du Travail à franceinfo jeudi 14 mai, cette disposition ne semble plus nécessaire avec le déconfinement.

En revanche, comme annoncé lors du conseil interministériel du tourisme jeudi matin, le déplafonnement des tickets sera possible dès la réouverture des restaurants, dans la limite de 38 euros par jour. Leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, jusqu'à la fin 2020. Objectif : "soutenir la demande" et inciter les Français à retourner déjeuner et dîner à l'extérieur.