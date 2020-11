InitiativeWE : une réserve citoyenne fondée en Haute-Garonne

Récupérer des produits frais offerts par des commerçants : c’est l’une des missions confiées aux bénévoles de la réserve citoyenne de Cugnaux (Haute-Garonne). Marie Kamp, une habitante de la commune, a tout de suite répondu à l’appel de la municipalité, qui cherchait des volontaires pour des actions de proximité. "Je leur avais dit que j’étais présente pour aider. Je suis retraitée et j’ai du temps à donner. Il y a des gens qui doivent vraiment être dans le besoin, donc je n’ai pas hésité", assure-t-elle.

Une démarche auréolée de succès

La ville pensait depuis un moment à créer sa propre réserve citoyenne. La crise sanitaire du Covid-19 a accéléré sa mise en place. Le principe est simple : recenser les habitants volontaires et leur proposer différentes missions solidaires. L’initiative de la municipalité a eu beaucoup de succès. "On s’attendait à voir 10, 20, 30 personnes, on en a aujourd’hui 80", indique Agapito Silveira, adjoint au maire de Cugnaux.