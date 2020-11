Handicap : Stéphane Robert, un sportif sans limites

Fin 2012, entouré de ses amis et collègues, Stéphane Robert terminait ses dix kilomètres sur ses lames de course en 1h17. Plus qu’une course, c’est un combat contre le handicap, qui ne s’est jamais arrêté depuis. "Après cela, j’ai fait de l’athlétisme, je me suis remis dans un club. J’y ai rencontré mon amie et désormais, on a une petite fille ensemble. Tout est parti de là, tout ce que j’ai aujourd’hui, c’est grâce au handicap, grâce aux gens autour de moi", se remémore-t-il.

À 22 ans, une infection foudroyante s’abat sur Stéphane Robert. Alors qu’il est amputé des deux bras et des deux jambes, il va lui falloir apprendre à vivre et à s’organiser différemment, avec ou sans aide. "Souvent, à la maison, je n’ai pas de prothèse. Je n’ai pas de toucher ou de sensibilité avec la prothèse donc je dois regarder tout ce que je fais", confie le sportif. Au moment de sa maladie, il était à l’essai dans la banque Crédit mutuel de Bretagne, qui a tout de même décidé de l’embaucher définitivement dans son équipe de clientèle.