Étoile jaune dans les manifestations anti-pass sanitaire : Gabriel Attal dénonce "le silence" de la classe politique française

Durant les rassemblements du week-end contre le pass sanitaire en France, certains manifestants ont fait le lien entre le régime nazi et le pass sanitaire.

"Je trouve que la majorité, depuis quelques jours, est bien seule à défendre la République", a dénoncé lundi 19 juillet sur franceinfo le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, après les manifestations anti-pass sanitaire du week-end, où des participants ont épinglé des étoiles jaunes sur leurs vêtements.

Alors qu’on a une "quatrième vague qui est en train de décoller, où vous avez des mesures qui sont nécessaires pour protéger les Français" et que "des individus" en viennent à faire "des comparaisons absolument abjectes", le porte-parole du gouvernement s’interroge : "Je ne sais pas où sont les Valérie Pécresse, les Xavier Bertrand, les Anne Hidalgo, les Laurent Wauquiez, les Yannick Jadot. C'est un peu le roi du silence ces derniers jours."

"Le virus, malheureusement, est liberticide"

"On aimerait ne pas avoir à mettre en place ce pass sanitaire", dit Gabriel Attal, mais "le virus, malheureusement, est liberticide" et se transmet "dans des moments d'interaction sociale", c’est-à-dire dans les lieux de culture soumis au pass sanitaire dès mercredi, mais aussi les bars et restaurants, concernés à partir du 1er août.

De plus, ajoute le porte-parole du gouvernement, "le variant Delta change la donne" parce qu’il est incroyablement plus contagieux, plus agressif que la souche initiale du virus". Depuis quelques jours, la France observe "une hausse de l’incidence qui est stratosphérique", avertit Gabriel Attal. Le seuil d’alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, est en effet franchi dans une vingtaine de départements.

"Des clarifications dans les prochains jours"

Quant à la situation à Bordeaux, où un cluster de 35 personnes a été découvert après une soirée en boîte de nuit, le gouvernement "regarde très attentivement ce qu’il s’est passé", et "si on devait constater qu'il y a des situations comme celle-ci qui se multiplient dans d'autres discothèques, se posera la question à ce moment-là du maintien des discothèques ouvertes", prévient Gabriel Attal.

Le porte-parole du gouvernement, qui affirme que le pass sanitaire obligatoire à la rentrée dans les lycées et les universités "n’est pas prévu", a aussi promis des "clarifications, des précisions" dans "les prochains jours" sur la situation des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme les femmes enceintes ou les allergiques sévères, pour "qu’elles ne soient pas pénalisées".