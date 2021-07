DIRECT. Covid-19 : l'Angleterre lève l'essentiel des restrictions malgré un fort rebond de l'épidémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Comment cela se passe pour les camping et les accès aux activités piscine quand les parents sont primo vaccinés ? 2 Tests pcr pour accéder aux activités avec son enfant de moins de 12 ans?

: "Evidemment qu'on tiendra compte de ces situations particulières, des précisions seront données dans les prochains jours pour qu'une femme enceinte de moins de 3 mois n'ait pas à faire des tests tous les deux jours."



Des précisions seront communiquées prochainement au sujet des femmes enceintes de moins de 3 mois et les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin contre le Covid, pour leur permettre d'obtenir un pass sanitaire, malgré l'impossibilité d'être vacciné et sans avoir à subir des tests réguliers.

: "L'objectif est de sanctionner des cas où il y aurait une volonté délibérée de ne pas appliquer les mesures. Les choses vont se faire dans les premiers temps de manière souple. On sera plutôt dans l'accompagnement que dans la sanction."



Gabriel Attal a précisé que les autorités feraient preuve de souplesse dans un premier temps, à l'égard des établissements devant appliquer le pass sanitaire.

: "Ce sont des comparaisons abjectes. (...) Il y a une infime minorité qui se livre à l'utilisation de l'étoile jaune contre le pass sanitaire. Ce sont des propos absolument scandaleux. Ceux qui font ça en veulent plus à la République qu'au vaccin."



Le porte-parole du gouvernement a dénoncé sur franceinfo la comparaison entre le pass sanitaire et le régime nazi, ainsi que la Shoah, lors des manifestations contre ce dispositif ce week-end.

: "L'étoile jaune vous conduisait à la mort, tandis que le vaccin permet de sauver des vies."



L'avocat Arno Klarsfeld sur franceinfo les comportements et les propos de certains manifestants ce week-end qui ont fait le lien entre régime nazi et pass sanitaire. Il évoque "une comparaison odieuse" et réclame que les manifestants concernés soient "exclus" des cortèges.







(FRANCEINFO)

: De son côté, Benjamin Davido assume avoir fait ce rapprochement pour interpeller le public : "Nous avons beaucoup comparé le Covid-19 à la grippe. Dans l'esprit de certains, c'est toujours le cas, alors qu'il n'est plus comparable à la grippe."

: Au final, peu importe le R0 de la variole, tonne Alexandre Bleibtreu, médecin infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Pour lui, il faut se focaliser sur la préoccupation du moment : le variant Delta. "Les deux maladies ayant des modalités de transmission différentes, il me semble hasardeux de se livrer à des comparaisons", tranche le professeur Daniel Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille.

: Les spécialistes s'accordent à dire que le taux de reproduction du variant Delta, le fameux R0, se situe aux alentours de 6 ou 7. La variole, aujourd'hui éradiquée, avait un R0, estimé à 6, selon un article de l'université d'Oxford. Il semble donc pertinent de rapprocher la contagiosité du variant Delta et celle de la variole. Mais l'épidémiologiste américain Larry Brilliant, acteur de l'éradication de la variole, affirme que le variant Delta est nettement plus contagieux que cette maladie : elle avait un R0 situé entre 3,5 et 4,5 dans les années 1970.

: Le variant Delta du Sars-CoV-2, qui inquiète les autorités de nombreux pays, est-il aussi contagieux que la variole ? C'est ce qu'a assuré l'infectiologue Benjamin Davido sur franceinfo et sur France 5 : "On a ce fameux R0, la capacité d'un malade à contaminer d'autres individus, qui est entre 6 et 7, le chiffre que l'on connaît pour la variole." A-t-il raison de faire cette comparaison ? La cellule Vrai ou fake de franceinfo tente d'y voir plus clair.

: "Il faut toujours des sanctions quand il y a des règles (...) mais elles doivent être proportionnées : 45 000 euros d'amende, ça me semble excessif."



Invité des "4 Vérités" sur France 2, Bruno Le Maire a été évoqué les sanctions à l'égard des restaurateurs qui ne respecteraient pas la mise en place du pass sanitaire. "Elles doivent être dissuasives", pour encourager à l'application de la loi, mais la somme de 45 000 euros semble "excessive" pour le ministre. "C'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver."



(FRANCE 2)

: Le vaccin les protège-t-il suffisamment ? Y a-t-il plus de risque à contracter le Covid ? Quand avoir recours à l'injection ? Pas facile de s'y retrouver en pandémie lorsqu'en plus on attend un enfant. Franceinfo répond à six questions sur la vaccination des femmes enceintes.







(UTE GRABOWSKY / PHOTOTHEK / GETTY IMAGES)

: L'heure est venue de regarder les unes de la presse en ce lundi matin. On commence avec La Croix, qui s'interroge sur le pass sanitaire, dont l'extension est examinée ce matin au Conseil des ministres.





: Un millier de fêtards ont été évacués hier après-midi d'une rave party dans les Landes, au nord de Mont-de-Marsan, a appris France Bleu Gascogne. La maire du village a décidé de porter plainte contre les fêtards, qui avaient élu domicile dans un champ du village, propriété d'un groupement forestier.

: Pendant que votre café coule tranquillement dans la machine, faisons ensemble un point sur l'actualité de ce début de semaine.



80 journalistes, dont ceux de la cellule investigation de Radio France, ont enquêté pendant des mois dans le plus grand secret. Ils révèlent ce dimanche soir une nouvelle affaire d'espionnage de masse : un annuaire de plus de 50 000 numéros de téléphone potentiellement ciblés par un logiciel espion nommé Pegasus. Vous pouvez lire ici cette enquête internationale.



• L'exécutif tire la sonnette d'alarme après la hausse du nombre de cas. Olivier Véran menace du retour des "mesures de freinage" alors que Gabriel Attal craint un "tsunami viral" si la vaccination n'accélère pas. Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire est ce matin sur la table du Conseil des ministres.



• Bas les masques ! L'Angleterre se réveille débarrassée de presque toutes ses restrictions sanitaires alors que le Premier ministre Boris Johnson appelle ses concitoyens à la "prudence", avec l'augmentation du nombre de cas.



Et de deux pour Tadej Pogacar. Le Slovène de 22 ans a officiellement remporté son deuxième Tour de France d'affilée. C'est le Belge Wout van Aert qui a chipé la 21e et dernière étape au sprint sur les Champs-Elysées.