Covid-19 : obtention, contrôles, sanctions... Six questions soulevées par l'extension du pass sanitaire

La star de cet été, ce sera lui : le pass sanitaire. Si vous voulez continuer à flâner dans un musée, manger dans un bon restaurant, vous divertir devant le dernier blockbuster au cinéma ou aller à la piscine, il faudra montrer patte blanche en présentant ce précieux document, dès mercredi 21 juillet pour un certain nombre de lieux publics.

Plusieurs cas de figure s'offrent à vous pour en bénéficier : être vacciné (deux doses + une semaine, ou une dose + une semaine dans le cas où vous avez déjà contracté le Covid-19), présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures ou prouver que vous avez eu le Covid il y a au moins 11 jours et moins de six mois. Comment va être contrôlé ce pass sanitaire ? Par qui ? Quelles seront les sanctions en cas de non-respect ? Franceinfo fait le point.

1 Où le pass sanitaire sera-t-il exigé ?

Emmanuel Macron a annoncé, lors de son allocution du 12 juillet, l'extension du pass sanitaire pour les plus de 12 ans à toute une série de lieux accueillant du public. A partir du mercredi 21 juillet, ce sésame sera nécessaire pour accéder à tous les lieux de culture et de loisirs qui rassemblent plus de 50 personnes. Les musées, les cinémas, les théâtres, mais aussi les zoos ou les parcs d'attractions sont ainsi concernés par la mesure.



A partir du 1er août, les clients des cafés, des restaurants et des centres commerciaux (ayant une superficie de plus de 20 000 mètres carrés) devront eux aussi posséder ce pass sanitaire pour entrer dans ces lieux. Les usagers de certains transports n'auront eux non plus pas le choix que de présenter ledit pass sanitaire. Il s'agit de ceux empruntant les TGV, Intercités et trains de nuit, mais pas de ceux empruntant les TER et autres transports du quotidien comme les métros et RER.

2 Comment obtenir votre pass sanitaire ?

Si vous êtes vacciné, vous pouvez télécharger sur le site de l'assurance maladie votre attestation de vaccination. Vous pouvez imprimer le QR Code ou bien le télécharger dans l'application Tous AntiCovid. Vous avez également peut-être directement scanné ce QR Code dans l'application lorsqu'on vous l'a remis au centre de vaccination.

Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, il faudra alors réaliser un test PCR ou antigénique et en présenter le résultat négatif moins de 48 heures après. Le certificat de test négatif vous est donné par le laboratoire qui l'a réalisé, en format papier ou par voie électronique. Vous pouvez ensuite l'intégrer à TousAntiCovid. Enfin, si vous avez eu le Covid, sachez que le résultat d'un test positif est valable au moins six mois.

3 Comment votre pass sanitaire sera-t-il contrôlé ?

Pour contrôler votre pass sanitaire, une application destinée aux professionnels a été lancée. Elle se nomme TousAntiCovid Vérif. En un scan, elle rend compte de votre statut sanitaire. Un mémo du gouvernement détaille le fonctionnement de cette application. Le professionnel va d'abord scanner votre pass sanitaire via le QR code, que ce soit en format papier ou numérique. Un message s'affiche alors : vert pour un pass sanitaire valide, rouge pour un pass sanitaire invalide. L'accès au lieu vous sera refusé dans ce dernier cas. Mais "TousAntiCovid ne donne pas de détails sur le type de preuve contrôlée et ne donne pas la raison de l'invalidité de la preuve le cas échéant", précise le gouvernement. Enfin, il vous sera aussi demandé de présenter une pièce d'identité.

4 Comment se dérouleront les contrôles dans les transports ?

Les modalités de contrôle sont encore en discussion entre le ministère des Transports et la SNCF. Des précisions doivent être apportées cette semaine. Dans l'immédiat, cependant, l'entreprise ferroviaire mettra en place "un dispositif de contrôle physique du pass sanitaire", que ce soit en gare ou à bord des trains. Les contrôles seraient donc aléatoires et non systématiques, assure encore la SNCF à franceinfo. Qui les réalisera ? Les contrôleurs ou bien le personnel de sécurité ? "Nous ne savons pas encore mais l'objectif reste que ce soit le plus simple et le plus fluide possible", déclare la SNCF. Celle-ci travaille également à lier l'achat des billets en ligne au pass sanitaire. Un dispositif "complexe" qui ne sera de toute façon pas opérationnel dès le mois d'août, mais prendra plusieurs mois.

5 Quelles sanctions en cas de non-respect par les professionnels ?

A chaque situation, sa sanction. Pour le personnel soignant non vacciné à partir du 15 septembre, il sera impossible de travailler sans pass sanitaire. Si au bout de deux mois la situation n'est pas régularisée, il y aura un risque de licenciement. Les salariés d'établissement recevant du public devront avoir reçu au moins une dose au plus tard le 1er août. Dans le cas contraire, ils devront se soumettre à un test PCR toutes les 48 heures. S'ils refusent, même constat que les soignants : impossibilité de travailler et risque de licenciement au bout de deux mois.

Pour les établissements recevant du public, la sanction sera lourde : 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Un montant jugé excessif par les syndicats professionnels et patronaux. Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a d'ailleurs déclaré lundi matin sur France 2 que "ces sanctions doivent être proportionnées, elles ne doivent pas être excessives, mais dissuasives". Selon les informations du Parisien, le gouvernement pencherait désormais pour une amende autour de 1 500 euros, majorée à 9 000 euros en cas de récidive. Enfin, tout client sans pass sanitaire en règle sera passible de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.

6 Comment les professionnels vont-ils être contrôlés ?

Le projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire prévoit que le contrôle soit effectué par les forces de l'ordre. De nouvelles missions pas forcément au goût des policiers et gendarmes, déjà fortement sollicités depuis le début de la crise sanitaire. "Pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose", détaille Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat Synergie-Officiers, à franceinfo. "L'idée est d'abord de faire de la pédagogie. A partir du 21 juillet, ce n'est pas le plus problématique. Ça peut s'avérer plus complexe dès début août avec l'extension aux bars et restaurants, ça peut créer des risques de conflits supplémentaires." Le secrétaire général précise que les modalités de contrôle ne sont pour l'heure pas actées. Le ministère de l'Intérieur doit donner plus de précisions dans les jours qui viennent.