DIRECT. Covid-19 : le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture

: Bonjour . Le nombre de tests réalisés quotidiennement figure dans notre tableau de bord statistique sur l'épidémie. Et on observe qu'il a connu une nette hausse depuis début juillet.



Mais si la hausse du nombre de cas détectés s'expliquait seulement par celle du nombre de tests, le taux de tests positifs serait stable. Or il a aussi nettement augmenté depuis fin juin, comme vous le verrez sur le même graphique. Le rebond des admissions à l'hôpital montre aussi que la reprise n'est pas une illusion liée au nombre de tests.







: Bonjour France Info et merci pour votre travail !!! L'augmentation brutale du nombre de tests positifs ne pourrait-elle pas être due à une augmentation du nombre de tests effectués ? A-t-on les chiffres des nombres de tests ?

: Cela ne vous aura pas échappé : l'épidémie de Covid-19 rebondit en France, et un certain nombre d'indicateurs en témoignent. Nos journalistes Rachel Rodrigues et Pierre-Louis Caron ont préparé quatre graphiques pour illustrer la nouvelle hausse du nombre de contaminations. Dont cette carte animée du taux d'incidence par département depuis le 1er juillet.





: "Certains adhérents nous ont fait savoir que si le pass sanitaire était mis en place, ils demanderaient la résiliation de leur abonnement, voire leur remboursement. On attend une semaine pour voir un peu comment cela va se passer et quantifier véritablement ce phénomène".





Le président d'un syndicat de salles de sport évoque sur franceinfo sa crainte économique liée à l'obligation de contrôler le pass sanitaire des clients depuis ce matin. Il explique également que certains salariés ont fait savoir qu'ils refuseraient de réaliser les contrôles.

: Bonjour . Les salles de sport et autres établissements sportifs sont déjà concernés, depuis ce matin, puisque dans leur cas un décret suffit à y instaurer le contrôle du pass sanitaire. La règle ne s'applique en revanche que dans les salles accueillant plus de 50 personnes. Il n'est pas prévu qu'elle change par la suite.



Mais la façon dont on détermine le nombre de personnes accueillies dans un lieu reste peu claire. Est-ce la capacité théorique de la salle ? Le nombre de clients présents simultanément ? Le nombre de sportifs accueillis dans la journée ? Le décret ne le précise pas. Un président de syndicat de la profession le déplorait hier sur BFMTV.

: Bonjour France info, merci pour votre travail. Je retente une 5e fois : les établissements sportifs seront tous concernés par le pass sanitaire à partir du premier aout ou uniquement ceux de 50 personnes et plus ? Merci.

: Un conseil de défense consacré à l'épidémie est prévu à 9 heures ce matin. Jean Castex sera invité du journal de TF1 à 13 heures. Puis débutera, à 15 heures, l'examen en séance du projet de loi qui instaure les autres mesures annoncées par Emmanuel Macron la semaine dernière, concernant le pass sanitaire mais aussi l'isolement ou encore la vaccination obligatoire dans certaines professions.

: Rappelons que certaines mesures sanitaires évoluent aujourd'hui : le pass sanitaire est désormais nécessaire pour accéder à de nombreux lieux culturels ou de loisirs, s'ils peuvent accueillir au moins 50 personnes. Et le masque n'y est plus obligatoire, à moins que le préfet ou le gérant du lieu en ait décidé autrement. La liste exhaustive des lieux concernés est dans ce décret (cherchez l'article 47-1).

• Pour aller au cinéma, flâner au musée ou encore assister à une pièce de théâtre... Le pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux culturels qui rassemblent plus de 50 personnes. Plus de 18 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés au cours des dernières 24 heures, une hausse de 150% en une semaine.



• Emmanuel Macron figure parmi les cibles du Maroc qui a utilisé le logiciel espion Pegasus, selon les nouvelles révélations de Forbidden Stories. Des membres du gouvernement et de la classe politique ont également été visés. "Si ces faits sont avérés, ils sont très graves", réagit l'Elysée.



• Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi Climat. Un texte avec "une portée historique" pour le gouvernement, mais critiqué par les ONG qui dénoncent son manque d'ambition.



La Chine est confrontée à des inondations qualifiées d'"extrêmement graves" par son président Xi Jinping. En particulier dans le centre du pays : à Zhengzhou où 12 personnes sont mortes dans le métro, et à Luoyang où un barrage menace de céder.