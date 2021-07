Pass sanitaire : ce qui change à partir du 21 juillet

Le pass sanitaire deviendra à compter du mercredi 21 juillet le nouveau sésame pour tous les loisirs. Il fera office de preuve d'avoir été vacciné, immunisé ou testé négatif au Covid-19 et sera réclamé dans les parcs d'attractions et de loisirs, les musées, cinémas et les théâtres, mais aussi les salles de sport, les bibliothèques ou les foires. À l'Aquarium de Paris, le pass sera obligatoire dès le mercredi 21 juillet. "Bien utile" pour "rassurer tout le monde", selon le directeur des publics, Alexandre Dalloni. Le contrôles du pass revient aux structures. À l'Aquarium de Paris, quatre personnes ont été recrutées en urgence, et autant de smartphones ont été achetés pour scanner les pass sanitaires des clients.

Des sanctions trop lourdes ?

En cas de non-respect des règles, des sanctions sont prévues : 135 euros d'amende pour les clients qui refusent de présenter leur pass, et 1 500 euros pour les exploitants, 9 000 en cas de récidive. Des sommes et des contraintes trop lourdes selon certains. "En gros, c'est quoi, c'est nous les gendarmes aujourd'hui, c'est nous la police ? Et en plus, on a un bâton qui peut nous retomber dessus si on ne fait pas bien la police ? Je suis un peu dubitatif", commente Alexandre Wilhelm, gérant du Cercle Boxing à Paris. Le gouvernement a promis de la souplesse durant les prochains jours. Après quelques jours de pédagogie, les sanctions seront toutefois appliquées.