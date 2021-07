Plus de 18 000 nouveaux cas de Covid-19 dans les dernières 24 heures, une hausse de 150% en une semaine

Une hausse spectaculaire : 18 181 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France, mardi 20 juillet. Un tel niveau de cas positifs n'avait pas été constaté depuis la mi-mai. Il y a une semaine, le 13 juillet, 6 950 nouveaux cas avaient été recensés.



L'évolution du nombre de cas de Covid-19 en France, le 20 juillet 2021. (FRANCEINFO)

"Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine : nous n'avons jamais connu cela, ni avec le Covid [la souche historique du virus], ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain ni avec le brésilien", a affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Nous avons une arme, la vaccination"

On dénombre également 6 912 personnes hospitalisées dont 876 personnes en soins critiques. Par ailleurs, 61 malades ont été admis en soins critiques ces dernières 24 heures (ils étaient 37 il y a une semaine) et on compte 327 nouvelles hospitalisations (contre 246 il y a une semaine). Enfin, 33 personnes sont mortes en 24h à l'hôpital, rapporte Santé publique France, contre 22 il y a une semaine.

L'évolution du nombre d'hospitalisation liées au Covid-19 en France, au 20 juillet 2021. (FRANCEINFO)

"Nous avons une arme, la vaccination", a plaidé Olivier Véran. "Le temps n'est plus au doute, à l'hésitation, le temps est à l'immunité collective, c'est de la responsabilité collective et c'est le seul moyen que nous avons (...) de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes."