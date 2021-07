Covid-19 : les soignants non vaccinés au 15 septembre "ne pourront plus travailler et ne seront plus payés", annonce le ministre de la Santé

Le gouvernement serre la vis. Emmanuel Macron a annoncé lundi 12 juillet la vaccination obligatoire pour le personnel des établissements de santé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Quelques minutes après son annonce, Olivier Véran en a précisé les modalités. Selon le ministre de la Santé, interrogé sur LCI,"à partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé."

A compter de cette date, des "contrôles seront opérés" et des "sanctions seront prises", a précisé le chef de l'Etat lors de son allocution.