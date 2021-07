Manifestations contre le pass sanitaire : quelques milliers de personnes ont défilé samedi matin dans plusieurs villes de France

Le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 21 juillet dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Il sera ensuite étendu dans les cafés, bars et restaurants, train, avion et car pour les longues distances, centres commerciaux, maisons de retraite et établissements socio-médicaux.

Ces mesures, contestées par une minorité de Français, ont provoqué quelques manifestations samedi 17 juillet. Le point à 13h, région par région, avec le réseau France Bleu.

Nouvelle-Aquitaine

Plus de 1 500 personnes se sont réunies à Pau vers 10h, selon France Bleu Béarn-Bigorre. Les manifestants ont ensuite défilé dans le centre-ville en scandant les slogans "Liberté", "Révolution" et "Non au pass". Quelque 400 personnes ont manifesté ce samedi matin à Périgueux contre la vaccination obligatoire, indique France Bleu Périgord. Les manifestants périgourdins se sont rassemblés vers 10h30 devant le Palais de Justice, avant de prendre la direction de l'hôpital et de se disperser. D'autres rassemblements sont organisés à Bergerac, Sarlat et Montpon-Ménestérol.

Hauts-de-France

À Lille, c'est au moins 500 personnes qui se sont rassemblées sur la place de la République, a indiqué France Bleu Nord. Des références à la guerre 39-45 étaient nombreuses, a précisé le journaliste sur place. Une manifestante portait une étoile de David : ''Ce n'est pas en référence à la Shoah mais aux discriminations contre les juifs. D'ailleurs, elle n'est pas jaune, elle est bleue", a-t-elle précisé à France Bleu Nord.

Auvergne-Rhône-Alpes

Environ 800 personnes se sont réunies devant la préfecture de Valence à midi, rapporte France Bleu Drome Ardèche.

Occitanie

Ils étaient environ 200 personnes devant la préfecture des Pyrénées- Orientales à Perpignan, selon France Bleu Roussillon. Ils étaient autant devant la préfecture de Valence.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Environ 300 manifestants se sont réunis devant la Mairie de Nice ce samedi matin, rapporte France Bleu Azur. Le cortège est parti de la place Masséna direction le palais de justice en scandant "Liberté !". Un prêtre niçois est venu apporter son soutien aux manifestants, a indiqué la radio locale.