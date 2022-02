Covid-19 : la fin du masque en intérieur pourrait entrer en vigueur dès la mi-mars

Depuis deux semaines, le masque n’est plus obligatoire en extérieur et si les chiffres de l’épidémie sont encourageants, il ne le sera plus non plus à l’intérieur. "Ça nous amène à la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur chez les adultes et chez les enfants", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cela signifie plus de masques dans les bureaux ou les commerces, de même que pour les enfants à l’école.

La fin des contraintes liées au masque

Selon Olivier Véran, le masque pourrait aussi disparaître dans les transports. "Avoir la liberté comme avant c’est mieux", pense un homme. "Dans les transports, ça reste important de le garder, je pense, pour l’instant", tempère un autre. Interrogé à ce sujet, un boulanger espère ne pas avoir à revenir en arrière si la mesure entre en vigueur. Pour lui, la fin du masque présente de nombreux avantages. "Plus de buée sur mes lunettes, déjà, et un peu de liberté de pouvoir respirer confortablement, ne plus se bagarrer avec les clients qui ne veulent pas le porter", énumère-t-il.